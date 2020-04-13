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Feriado de Páscoa

Quase 300 pessoas são detidas em operação da Polícia Militar no ES

Polícia apreendeu cerca de 11 mil unidades de droga, entre maconha, cocaína e crack, 25 armas e recuperou 42 veículos na Operação Páscoa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 17:16

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 17:16

Operação Páscoa fo iconsiderada um sucesso pela Polícia Militar
Operação Páscoa fo iconsiderada um sucesso pela Polícia Militar Crédito: Reprodução/PMES
A Operação Páscoa, ação da Polícia Militar em todo o Espírito Santo para combater os homicídios e o tráfico de drogas durante o feriado, apreendeu cerca de 11 mil unidades de droga, entre maconha, cocaína e crack, 25 armas e recuperou 42 veículos. De acordo com o Coronel Caus, comandante-geral da Polícia Militar do Estado, foram 299 pessoas conduzidas à delegacias.
Para realizar a operação, a Polícia Militar contou com um efetivo de 2.313 policiais a mais em todo o Espírito Santo, com intensificação de patrulhamento nas áreas com maio incidência de homicídios e tráfico de drogas.
Cerca de 11 mil unidades de drogas foram apreendidas no operação
Cerca de 11 mil unidades de drogas foram apreendidas no operação, além de armas e veículos  Crédito: Reprodução/PMES
Durante a operação, foram realizadas várias blitz nas rodovias ao longo de todo o feriado, da 0h de quinta-feira (9) até a meia noite de domingo (12). Ao todo, foram abordadas 14 mil pessoas, cerca de 4 mil veículos e 2 mil motocicletas averiguadas. 
Durante o feriado, nove assassinatos foram contabilizados, número considerado baixo pela Polícia Militar.

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