Quase 300 pessoas são detidas em operação da Polícia Militar no ES

Operação Páscoa fo iconsiderada um sucesso pela Polícia Militar Crédito: Reprodução/PMES

A Operação Páscoa, ação da Polícia Militar em todo o Espírito Santo para combater os homicídios e o tráfico de drogas durante o feriado, apreendeu cerca de 11 mil unidades de droga, entre maconha, cocaína e crack, 25 armas e recuperou 42 veículos. De acordo com o Coronel Caus, comandante-geral da Polícia Militar do Estado, foram 299 pessoas conduzidas à delegacias.

Para realizar a operação, a Polícia Militar contou com um efetivo de 2.313 policiais a mais em todo o Espírito Santo, com intensificação de patrulhamento nas áreas com maio incidência de homicídios e tráfico de drogas.

Cerca de 11 mil unidades de drogas foram apreendidas no operação, além de armas e veículos Crédito: Reprodução/PMES

Durante a operação, foram realizadas várias blitz nas rodovias ao longo de todo o feriado, da 0h de quinta-feira (9) até a meia noite de domingo (12). Ao todo, foram abordadas 14 mil pessoas, cerca de 4 mil veículos e 2 mil motocicletas averiguadas.