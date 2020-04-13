Mulher é presa acusada de matar o namorado a facadas em Cachoeiro

Uma mulher de 46 anos foi presa na tarde do último domingo (12) após matar a facadas o namorado em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima não sobreviveu aos ferimentos.
Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu no bairro Aeroporto. Populares informaram que o casal estava em um bar, onde começou uma discussão. Em casa, o homem foi esfaqueado pela companheira e morreu no local. A mulher foi encontrada ao lado do corpo da vítima.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e verificou que o homem já estava morto. A mulher foi detida na casa, onde também foi apreendida a arma do crime.
A Polícia Civil disse que a mulher foi conduzida para a delegacia e autuada, em flagrante, pelo crime de homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima. Em seguida, ela foi encaminhada ao sistema prisional.