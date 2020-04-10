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Policiamento nos bairros

Operação Páscoa: helicópteros e reforço de 180 policiais na Grande Vitória

Contando com o apoio do novo secretário de Estado de Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, e do comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Caus, a operação foi desencadeada na tarde desta sexta-feira (10)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2020 às 20:53

Publicado em 10 de Abril de 2020 às 20:53

O novo secretário de segurança pública, Coronel Ramalho, esteve na sede do Notaer, para acompanhar a operação Páscoa
O novo secretário de segurança pública, Coronel Ramalho, esteve na sede do Notaer, para acompanhar a operação Páscoa Crédito: Divulgação/Sesp
O novo secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, e também o novo o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Caus, reforçaram o policiamento nos municípios da Grande Vitória na tarde desta sexta-feira (10). A ação que contou com cerca de 180 policiais começou no meio da tarde e se estendeu até o período da noite.

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A Operação Páscoa contou ainda com o apoio simultâneo de dois helicópteros do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) que operaram em apoio aéreo apoio nas ações ostensivas da operação nos bairros abordados.
Do alto e também em solo, policiais desencadearam a operação Páscoa na Grande Vitória
Do alto e também em solo, policiais desencadearam a operação Páscoa na Grande Vitória Crédito: Divulgação/Sesp
A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) para apurar o saldo da operação, mas a secretaria informou que "a Operação Páscoa está em andamento em diversos municípios. Os resultados serão passados somente ao final", disse, por nota.

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