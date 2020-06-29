Suspeito de vender dinheiro falso pela internet é preso em Cariacica

De acordo com informações da Polícia Civil, a equipe realizou os levantamentos até chegar à identidade do suspeito. Na sexta-feira (26), os policiais localizaram o homem em Bela Aurora e realizaram a abordagem, tendo sido encontradas sete notas de R$ 100,00. Em depoimento, ele confessou serem notas falsas e ainda afirmou que o produto falsificado chegava até ele pelos Correios, informou a delegada Rhaiana Bremenkamp, titular da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP).