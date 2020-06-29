Suspeito de vender dinheiro falso pela internet é preso em Cariacica

O Departamento Especializado em Investigações Criminais (DEIC) da Polícia Civil prendeu, em flagrante, um homem de 29 anos, suspeito de comercializar notas falsas pela internet. A prisão ocorreu na última sexta-feira (26), no bairro Bela Aurora, em Cariacica. As investigações começaram a partir de uma denúncia anônima, que relatava o oferecimento das notas através de um aplicativo de mensagens, incluindo vídeos que narravam que as notas eram de excelente qualidade e que a falsificação não seria exposta nem mesmo com o uso de luz negra ou de caneta específica.
De acordo com informações da Polícia Civil, a equipe realizou os levantamentos até chegar à identidade do suspeito. Na sexta-feira (26), os policiais localizaram o homem em Bela Aurora e realizaram a abordagem, tendo sido encontradas sete notas de R$ 100,00. Em depoimento, ele confessou serem notas falsas e ainda afirmou que o produto falsificado chegava até ele pelos Correios, informou a delegada Rhaiana Bremenkamp, titular da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP).
O suspeito foi autuado pelo crime de moeda falsa e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). A Polícia Civil orienta que os cidadãos adotem medidas de segurança ao receber dinheiro em espécie. É importante verificar cada uma das notas, individualmente, observando detalhes como textura do papel, qualidade da impressão e, principalmente, a marca dágua, que pode ser observada colocando a cédula contra a luz, explicou a delegada.