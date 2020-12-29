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Em Cariacica

Pessoa é presa em flagrante recebendo dinheiro falso pelos Correios no ES

Prisão aconteceu em Cariacica, na Grande Vitória, e as cédulas falsas foram postadas em Minas Gerais

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 20:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2020 às 20:26
Em Cariacica
PF prendeu em flagrante uma pessoa recebendo dinheiro falso pelos Correios Crédito: Divulgação/Polícia Federal
Polícia Federal prendeu em flagrante, na tarde desta terça-feira (29), uma pessoa no momento em que recebia uma encomenda de dinheiro falso encaminhada pelos Correios.
A prisão aconteceu em Cariacica, na Grande Vitória, e as cédulas falsas foram postadas em Minas Gerais.
Além da prisão do destinatário, os agentes realizaram a apreensão de 35 cédulas falsas de R$ 100. A PF não divulgou o nome do preso.
Segundo a PF, o investigado responderá pelo crime de falsificação de dinheiro, cuja pena chega a 12 anos de prisão.
Com informações do G1 ES

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