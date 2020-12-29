Pessoa é presa em flagrante recebendo dinheiro falso pelos Correios no ES

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na tarde desta terça-feira (29), uma pessoa no momento em que recebia uma encomenda de dinheiro falso encaminhada pelos Correios.
A prisão aconteceu em Cariacica, na Grande Vitória, e as cédulas falsas foram postadas em Minas Gerais.
Além da prisão do destinatário, os agentes realizaram a apreensão de 35 cédulas falsas de R$ 100. A PF não divulgou o nome do preso.
Segundo a PF, o investigado responderá pelo crime de falsificação de dinheiro, cuja pena chega a 12 anos de prisão.
Com informações do G1 ES