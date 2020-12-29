Músico que atirou em capoeirista em Itaúnas é preso, diz delegado

Movimentação após assassinato do professor de capoeira Cuarassy Medeiros Del Ney na Vila de Itaúnas Crédito: Leitor | A Gazeta

A PRISÃO

De acordo com informações da Polícia Civil à reportagem de A Gazeta, levantamentos do setor de inteligência mostraram que Tiago estaria na cidade de Linhares. Com isso, o delegado determinou que uma equipe de investigadores da 18° Delegacia Regional de São Mateus seguisse para a cidade para dar cumprimento ao mandado de prisão em desfavor do músico.

Ainda segundo a polícia, durante o trabalho na cidade, o advogado do músico realizou contato com um dos policiais. O defensor afirmou que o cliente se apresentaria espontaneamente aos agentes e que encontraria a equipe no escritório de advocacia no Centro de Linhares. Os policiais seguiram até o local e fizeram a prisão de Tiago.

De acordo com o delegado Alisson Pereira Pequeno, que comunicou a prisão de Tiago nesta terça-feira (29), o acusado seria encaminhado para a Delegacia de Conceição da Barra, mas ele acabou indo para a Delegacia Regional de São Mateus.

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Desde a publicação da matéria, a reportagem de A Gazeta tentou contato com a defesa do músico. Às 17h20, o advogado de Tiago, Lucas Scaramussa, salientou que pretende pedir a liberdade do acusado. Ele destacou que o cliente decidiu se apresentar espontaneamente à polícia . Veja a nota na íntegra:

O Tiago decidiu se apresentar espontaneamente à polícia, como o fez na primeira vez. Iremos aguardar o esclarecimento total dos fatos pela polícia judiciária. Acreditamos na versão apresentada por ele desde o início. A defesa pretende apresentar pedido de liberdade assim que terminar o recesso do Judiciário, junto ao juiz competente da comarca de Conceição da Barra

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Tiago Passos Viana deu entrada no Centro de Detenção Provisória de São Mateus na noite desta terça-feira.

ENTENDA O CASO

Cuarassy foi morto em uma pousada de Itaúnas Crédito: Arquivo da família

Cuarassy Medeiros del Nery foi morto a tiros na noite de sexta-feira, 18 de dezembro, em uma pousada no distrito de Itaúnas, em Conceição da Barra. Em nota enviada à imprensa, a Polícia Militar informou que um funcionário do estabelecimento contou que a vítima, Cuarassy, e o músico discutiram em frente à pousada.

O homem apontado como autor dos disparos, de acordo com a testemunha, correu para dentro da pousada para fugir, mas a vítima foi atrás do homem. A testemunha informou à Polícia Militar que Cuarassy agrediu o homem com socos e quebrou um copo nele. O suspeito sacou uma arma e atirou contra Cuarassy, que morreu no local. A PM não informou a motivação da briga e a quantidade de tiros que atingiram o professor de capoeira.

A família de Cuarassy contesta a versão da testemunha e diz que o vídeo que mostra a briga antes do crime, divulgado por A Gazeta, "prova que ele não quebrou copo em ninguém e que estava sendo provocado". Ainda de acordo com relato dos familiares, os dois - Cuarassy e Thiago - não estavam hospedados na pousada, mas correram para dentro do estabelecimento no momento da briga. Eles também afirmam que houve uma luta corporal entre o professor e o suspeito antes dos disparos.

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O professor de capoeira era morador de Vitória, mas estava na casa de parentes na Vila de Itaúnas. De acordo com os parentes dele, Cuarassy passa os meses de férias em Itaúnas, fazendo trabalhos extras para complementar a renda, como barraquinha de drinks e venda de refeições para turistas.

Segundo um tio da vítima, que pediu para não ser identificado, Cuarassy era uma pessoa muito querida na comunidade. "Os nativos gostam muito dele e da nossa família. Ele era muito tranquilo, nada justifica tirar a vida de alguém tão jovem", desabafou.

Cuarassy foi morto a tiros em pousada de Itaúnas Crédito: Facebook