Justiça manda prender homem que matou capoeirista em Itaúnas

Movimentação após assassinato do professor de capoeira Cuarassy Medeiros Del Ney na Vila de Itaúnas Crédito: Leitor | A Gazeta

Na decisão, assinada pelo Juiz plantonista Samuel Miranda Gonçalves Soares, o magistrado afirma que se observa haverem indícios su?cientes de autoria e materialidade, bem como se apresenta como necessária a decretação da prisão preventiva do acusado (Thiago Passos Viana), a ?m de que se possa, assim, garantir a manutenção da ordem pública, assegurando-se por conseguinte a aplicação da lei penal, não havendo, pois, quaisquer medidas cautelares outras que possam ser aplicadas em substituição à prisão.

Além disso, o Juiz ressalta que o acusado com a alegação de meio de proteção adquiriu ilegalmente um revólver cinco dias antes da data do crime, tendo, inclusive, conforme a?rmado em interrogatório, se livrado da arma do crime.

Consta na decisão que o pedido foi feito no sábado (19), depois que o músico foi até a Delegacia de São Mateus junto de seu advogado e confessou o crime, mas foi liberado. A Polícia Civil informou, por meio de nota enviada para a reportagem de A Gazeta na ocasião, que, por não se tratar de situação em flagrante ou não haver mandado de prisão no momento em que ele se apresentou, o homem foi liberado.

A Polícia Militar informou que o próprio suspeito teria ligado para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) e dito que tinha o objetivo de se apresentar. Os militares se deslocaram até Itaúnas e conduziram o homem até a delegacia, sendo liberado em seguida.

Cuarassy foi morto a tiros em pousada de Itaúnas Crédito: Reprodução/ Instagram

Procurado, o advogado que acompanhou Thiago Passos Viana disse que apenas o atendeu na apresentação na delegacia e que não firmou acordo para seguir no caso. A reportagem tenta contato para saber quem é o novo advogado do músico.

Na tarde desta segunda-feira (21), a Polícia Civil encaminhou uma nota afirmando que não há atualizações que possam ser divulgadas no momento.

A reportagem ainda procurou a Secretaria da Justiça do Estado do Espírito Santo (Sejus) , para saber se Thiago deu entrada em alguma unidade do sistema prisional capixaba, mas, até a publicação desta matéria, não obteve resposta. Quando houver um posicionamento, este texto será atualizado.

ENTENDA O CASO

Cuarassy Medeiros del Nery foi morto a tiros na noite de sexta-feira (18) em uma pousada no distrito de Itaúnas, em Conceição da Barra. Em nota enviada à imprensa, a Polícia Militar informou que um funcionário do estabelecimento contou que a vítima, Cuarassy, e o músico discutiram em frente à pousada.

O homem apontado como autor dos disparos, de acordo com a testemunha, correu para dentro da pousada para fugir, mas a vítima foi atrás do homem. A testemunha informou à Polícia Militar que Cuarassy agrediu o homem com socos e quebrou um copo nele. O suspeito sacou uma arma e atirou contra Cuarassy, que morreu no local. A PM não informou a motivação da briga e a quantidade de tiros que atingiram o professor de capoeira.

A família de Cuarassy contesta a versão da testemunha e diz que o vídeo que mostra a briga antes do crime, divulgado por A Gazeta, "prova que ele não quebrou copo em ninguém e que estava sendo provocado". Ainda de acordo com relato dos familiares, os dois - Cuarassy e Thiago - não estavam hospedados na pousada, mas correram para dentro do estabelecimento no momento da briga. Eles também afirmam que houve uma luta corporal entre o professor e o suspeito antes dos disparos.

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O professor de capoeira era morador de Vitória, mas estava na casa de parentes na Vila de Itaúnas. De acordo com os parentes dele, Cuarassy passa os meses de férias em Itaúnas, fazendo trabalhos extras para complementar a renda, como barraquinha de drinks e venda de refeições para turistas.

Segundo um tio da vítima, que pediu para não ser identificado, Cuarassy era uma pessoa muito querida na comunidade. "Os nativos gostam muito dele e da nossa família. Ele era muito tranquilo, nada justifica tirar a vida de alguém tão jovem", desabafou.

Cuarassy foi morto a tiros em pousada de Itaúnas Crédito: Reprodução/ Facebook