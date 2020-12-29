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Fortemente armados

PM prende chefe do tráfico de bairro da Serra e outros três suspeitos

Um dos presos, Paulo Sérgio Ferreira Costa, de 23 anos, é apontado como o chefe do tráfico de drogas de Chácara Parreiral, bairro da Serra, e possui dois mandados de prisão em aberto por homicídio. Os suspeitos foram detidos em Central Carapina

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 10:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2020 às 10:42
O caso aconteceu nesta segunda-feira (28)
Foram apreendidas armas pesadas, além de munições e drogas Crédito: Divulgação/ Polícia Militar
Quatro homens fortemente armados foram presos no bairro Central Carapina, na Serra, na noite dessa segunda-feira (28). Os suspeitos têm entre 20 e 25 anos. Um dos presos, Paulo Sérgio Ferreira Costa, de 23 anos, é apontado como o chefe do tráfico de drogas de Chácara Parreiral, também na Serra, e possui dois mandados de prisão em aberto por homicídio.
A polícia acredita que os suspeitos foram até o local para promover um ataque contra bandidos de gangues rivais. A Polícia Militar explicou que militares faziam um patrulhamento na BR 101 quando foram informados de que bandidos armados estavam no bairro. Os policiais foram até o local, chamaram reforço e cercaram o carro em que os suspeitos estavam. Os criminosos se renderam. Um vídeo mostra a ação da polícia. Veja:
Todos os suspeitos estavam armados, de acordo com a polícia, e dois deles estavam usando colete a prova de balas. Também foram apreendidos carregadores, munições, rádio-comunicações, dinheiro e drogas. Os suspeitos foram levados para a Delegacia Regional da Serra.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta
O caso aconteceu nesta segunda-feira (28)
Um dos presos, Paulo Sérgio Ferreira Costa, de 23 anos, é apontado como o chefe do tráfico de drogas de Chácara Parreiral. Foram apreendidas armas pesadas Crédito: Divulgação/ Polícia Militar

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