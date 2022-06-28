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Leonel Ximenes

Vice usa telefone do governo do ES para divulgar lançamento do seu livro

Número utilizado para o convite é da Secretaria de Gabinete da Vice-Governadoria

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 12:25

Públicado em 

28 jun 2022 às 12:25
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A mensagem para o lançamento do livro, enviada pela Secretaria de Governo da Vice-Governadoria do Estado
A mensagem para o lançamento do livro, enviada pela Secretaria de Governo da Vice-Governadoria do Estado Crédito: Divulgação
vice-governadora Jacqueline Moraes (PSB) não está poupando esforços para divulgar o lançamento do seu livro, que será nesta quinta-feira (30), em Cariacica. A empolgação é tanta que ela está usando até um número da Secretaria de Gabinete da Vice-Governadoria para mobilizar seus convidados.
Com uma mensagem automática, que mostra que é um encaminhamento, há uma saudação da vice-governadora, com o convite para o lançamento.
“Semana que vem estarei lançando meu livro e saiba que você é importante na construção dessa minha história”, diz um trecho da mensagem.

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Em seguida, a mensagem do órgão oficial pede ajuda na mobilização: “Pedimos a gentileza de divulgar esse convite à sua lista de contatos para aumentar o alcance desse lançamento. Obrigado”.
A ação virou motivo de piada no meio político. Até desafetos da vice e oposicionistas do governo receberam a mensagem.

VICE-GOVERNADORA ALEGA QUE HOUVE UM "LAPSO"

Sobre o caso, Jacqueline Moraes enviou mensagem à coluna e alegou que houve um “equívoco: “Por lapso, foi utilizado aparelho celular da estrutura do gabinete da Vice-Governadoria, divulgando evento do lançamento do livro “Origens - como a periferia me levou para a política e me fez vice-governadora”. E imediatamente [foi] corrigido. No que peço desculpas”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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