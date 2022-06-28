Vice usa telefone do governo do ES para divulgar lançamento do seu livro

A vice-governadora Jacqueline Moraes (PSB)
não está poupando esforços para divulgar o lançamento do seu livro, que será nesta quinta-feira (30), em Cariacica
. A empolgação é tanta que ela está usando até um número da Secretaria de Gabinete da Vice-Governadoria para mobilizar seus convidados.
Com uma mensagem automática, que mostra que é um encaminhamento, há uma saudação da vice-governadora, com o convite para o lançamento.
“Semana que vem estarei lançando meu livro e saiba que você é importante na construção dessa minha história”, diz um trecho da mensagem.
Em seguida, a mensagem do órgão oficial pede ajuda na mobilização: “Pedimos a gentileza de divulgar esse convite à sua lista de contatos para aumentar o alcance desse lançamento. Obrigado”.
A ação virou motivo de piada no meio político. Até desafetos da vice e oposicionistas do governo
receberam a mensagem.
Sobre o caso, Jacqueline Moraes enviou mensagem à coluna e alegou que houve um “equívoco: “Por lapso, foi utilizado aparelho celular da estrutura do gabinete da Vice-Governadoria, divulgando evento do lançamento do livro “Origens - como a periferia me levou para a política e me fez vice-governadora”. E imediatamente [foi] corrigido. No que peço desculpas”.