A eleição da religião, das profissões estranhas e dos candidatos "melancias"

Muitos desafios para o próximo governador do ES Crédito: Carlos Alberto Silva

Espírito Santo registrou uma média, de janeiro a junho deste ano, de uma morte de criança e adolescente a cada quatro dias e meio. E, para aumentar o drama social, 299 meninas com idade até 14 anos deram à luz, no ano passado, mostrando que a proteção social ao público com idade até 17 anos deveria ser uma das prioridades para a próxima gestão.

O PERFIL DAS JOVENS VÍTIMAS

Ao todo, foram 40 mortes de pessoas na faixa etária de 0 a 17 anos no primeiro semestre de 2022. A idade de crianças e adolescentes com mais homicídios é a de 17 anos, com 13 casos, seguida pela de 16 anos (12) e a de 15 anos, com sete crimes.

O LÍDER DA VIOLÊNCIA

Vila Velha, o líder geral dos homicídios no ES, também registra mais ocorrências envolvendo crianças e adolescentes - oito crimes. Logo depois vêm Cariacica (sete crimes), Serra (quatro) e Cachoeiro e São Mateus (ambos com três).

OS LÍDERES DA VIOLÊNCIA

Já entre os bairros, a liderança é dividida entre Santa Rita (Vila Velha) e Santa Rosa (Cariacica), ambos com duas ocorrências. Em comum, as regiões possuem vulnerabilidade social alta, com disputa do tráfico, sem iluminação e saneamento básico adequados.

PRIORIDADE À EDUCAÇÃO

Outro exemplo do grande desafio ocorre na Educação. No Ideb, no resultado do Ensino Médio, a Escola Estadual Aflordizio Carvalho da Silva teve a pior nota, com 3,1. A unidade está localizada justamente no Bairro da Penha, um dos epicentros do tráfico e do crime organizado em Vitória.

OLHO VIVO, DOM DARIO!

Tem padre de uma grande paróquia em Cariacica que, na homilia, só falta declarar voto em Bolsonaro.

JESUS ESTÁ VENDO

Durante uma missa, o sacerdote criticou a ditadura da Nicarágua (acertou), disse que isso pode se repetir aqui (por quê?) e afirmou que temos (temos quem, adorado guru?) que ir para o 2º turno no Brasil.

NO "C"

Virou moda fazer o “C” para pedir voto. Só resta saber quem foi o pioneiro. Na disputa, o governador Renato Casagrande (PSB) e o candidato a deputado estadual Douglas Camargo (PSD).

MUITO EMPRESÁRIO, MUITO ADVOGADO

Segundo o registro no TSE, existem 88 empresários e 54 advogados na corrida eleitoral no Espírito Santo. Outros 36 dizem que sua profissão é vereador e 33 são comerciantes. Os médicos também estão atrás de votos: são 26 querendo as vagas disponíveis neste pleito.

TURMA DO EU SOZINHO

Existem exemplos solitários de profissões no Espírito Santo. Tem pescador, barbeiro, protético, datilógrafo e veterinário no bloco do eu sozinho.

DATILÓGRAFO?

Os jovens sabem o que é isso?

CAMARADA ARIDELMO

Aridelmo Teixeira (Novo) promete fazer uma revolução! Mas não é nada ao estilo Che Guevara. É, segundo ele, para criar uma revolução social baseada em cinco eixos.

FÉ NO VOTO

A Capitã Estéfane (Patriota), vice-prefeita de Vitória e candidata à Câmara dos Deputados, agora faz a leitura de uma palavra da Bíblia para começar o dia.

ESTADO E IGREJA

Candidato ao governo, o bolsonarista Manato (PL) promete incentivar o trabalho social das igrejas para que a sociedade seja transformada pela “solidariedade cristã”.

SÓ ENTRE AMIGOS

Grande escritor e referência na luta contra a ditadura militar e pelos direitos humanos, Frei Betto esteve em Vitória nesta semana para lançar dois livros. Comeu moqueca, encontrou-se com alguns petistas, inclusive candidatos, e do mesmo jeito que chegou, foi embora. Discretamente.

FREI BETTO POR ELE MESMO

Em recente entrevista na GloboNews, Frei Betto disse que existem dois grandes equívocos em relação a ele: muita gente o confunde com padre, mas ele é irmão sem a ordem sacerdotal: e nunca foi filiado ao PT, apesar de ser amigo de Lula e sempre próximo ao partido.

BRIGA DE MELANCIA

Na campanha eleitoral, o alvo principal de Devacir Rabello (PL), candidato a deputado federal, não é a esquerda, como seria natural. O vereador de Vila Velha, dia sim e outro também, escolheu atacar o deputado federal Neucimar Fraga (PP), candidato à reeleição, “acusado” pelo edil de ser um político “melancia” - verde por fora, vermelho por dentro.

BRIGA DE MELANCIA 2

Tudo isso porque Neucimar, apesar de ser também bolsonarista, apoia a reeleição do governador Casagrande, do PSB. Devacir se autoproclama o único candidato a deputado federal 100% bolsonarista em Vila Velha.

REELEIÇÃO PELO ALTO

Curiosamente, no site do TSE, consta que Guerino Zanon (PSD), que renunciou à Prefeitura de Linhares para se candidatar a governador, está disputando uma reeleição.

OUTRO ERRO

Mas o TRE-ES esclarece que o partido de Guerino preencheu os dados de forma errada. É apenas mais um dos erros que o PSD cometeu no registro da candidatura do ex-prefeito.

VAI UM LEXOTAN?

O presidente está nervoso. Foram três pitis em apenas um dia.

NEM LEXOTAN DÁ JEITO

E Ciro Gomes continua nervoso.

ELEIÇÃO DURA

Kid Bengala: o Tiririca da eleição deste ano em SP? Crédito: Reprodução de vídeo

Kid Bengala é candidato a deputado federal em São Paulo. “Vou entrar com tudo”, promete.

PÁREO DURO

O grande rival de Kid Bengala parece ser Seu Toba (PP), também candidato a uma vaga na Câmara Federal por São Paulo.

MISTÉRIO

Por que, de repente, o deputado Erick Musso, candidato a senador, parou de atacar o governador Casagrande?

ALÔ, CENTRÃO!