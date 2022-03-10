Vice de Vidigal critica a própria Prefeitura da Serra: “Vamos acordar!”

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Mas a bronca do vice-prefeito com a gestão de Vidigal não acabou aí. Em tom de indignação, ele mandou um recado sem rodeios à Secretaria: “Estou aqui para pedir desculpas e para ver se nossa Secretaria de Serviços acorda para as urgências para as prioridades da cidade. Porque é brincadeira (...). Estou aqui para fazer esse pedido de desculpas públicas à comunidade de São Patrício. Vamos acordar, né, gente?”