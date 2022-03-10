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Leonel Ximenes

Vice de Vidigal critica a própria Prefeitura da Serra: “Vamos acordar!”

Veja o vídeo em que Thiago Carreiro cobra obra que ele diz ter solicitado há 45 dias

Públicado em 

10 mar 2022 às 15:51
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Thiago Carreiro, vice prefeito da Serra na gestão do prefeito Sergio Vidigal, 2021 a 2024, ambos do PDT
Thiago Carreiro, em nome da prefeitura, pediu desculpas à comunidade de São Patrício  Crédito: Fernando Madeira
Parece o desabafo de um líder da oposição, mas é fogo amigo mesmo. O vice-prefeito da Serra, Thiago Carreiro (PDT), criticou a própria prefeitura por não ter tapado um buraco em um bairro da cidade, serviço que o vice de Sérgio Vidigal (PDT) diz ter solicitado pessoalmente há um mês e meio.
“Hoje eu estou aqui para fazer um pedido de desculpas à comunidade de São Patrício. [Há] 45 dias eles me procuraram a respeito desse buraco que surgiu aqui, próximo à pracinha, e 45 dias atrás eu provoquei a Secretaria de Serviços, nosso diretor Márcio [Alexandre Teixeira Lopes, diretor do Departamento de Serviços], para vir aqui e resolver o problema. Depois disso, cobrei ele mais algumas vezes, mas infelizmente eu passo aqui hoje e vejo esse buraco ainda maior”, criticou Carreiro em um vídeo postado por ele nas redes sociais.
Mas a bronca do vice-prefeito com a gestão de Vidigal não acabou aí. Em tom de indignação, ele mandou um recado sem rodeios à Secretaria: “Estou aqui para pedir desculpas e para ver se nossa Secretaria de Serviços acorda para as urgências para as prioridades da cidade. Porque é brincadeira (...). Estou aqui para fazer esse pedido de desculpas públicas à comunidade de São Patrício. Vamos acordar, né, gente?”

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No finalzinho do desabafo, ainda cobrou do secretário Enio Bergoli (Serviços) a capina da pracinha ao lado do buraco da discórdia. “É preciso cuidar com muito carinho desta comunidade”,alertou.
Nem a oposição na Serra faria melhor.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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