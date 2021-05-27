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Leonel Ximenes

Serra terá escolinhas de futebol em parceria com a CBF

Projeto Gol do Brasil tem como meta combater a evasão e diminuir a violência na rede municipal de ensino

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 02:05

Públicado em 

27 mai 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes
A CBF aplica a metodologia do projeto Gol do Brasil em todo o país
A CBF aplica a metodologia do projeto Gol do Brasil em todo o país Crédito: Yuri Laurindo/CBF
Alunos da rede municipal de ensino da Serra vão poder participar, nas horas de intervalo das aulas, de escolinhas de futebol com a marca e a experiência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), por meio do Projeto Gol do Brasil.
Pelo projeto, professores da rede municipal de ensino vão receber treinamentos e materiais para aplicar, na Serra, os conceitos e metodologias da CBF. Os alunos, além de irem para campo, terão acompanhamento de assistência social, já que o objetivo do Gol do Brasil é desenvolver cidadania, evitar evasão escolar e proporcionar uma rede de oportunidades para profissionalização.
“Essa parceria vai promover mais saúde e gerar oportunidade, até porque vamos poder descobrir talentos e o futebol se mostra como uma oportunidade profissional. Além de profissionalizar os alunos, combateremos a evasão escolar e diminuiremos estatísticas de violência”, projeta o prefeito Sergio Vidigal (PDT), que nesta quarta-feira (26) acertou a parceria com Eliana Mutchnik, coordenadora do projeto da Confederação.

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O vice-presidente da Federação de Futebol do Estado, Geovani Silva, e o vice-prefeito Thiago Carreiro, que também é secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, também estiveram presentes na reunião de alinhamento. A expectativa é a de que o projeto comece a ser implementado em dois meses.
“A CBF vai ceder materiais, uniformes e ainda certificar os professores. E essa metodologia pode ser aplicada em outros projetos sociais da Serra, ela vai servir para estruturar outras iniciativas já existentes”, explica Thiago.
O Gol do Brasil tem como fundamento receber crianças e adolescentes de todo o país tendo a CBF como referência. O projeto aplica a metodologia chamada CBF Social, que utiliza o futebol como instrumento de mobilização para propiciar educação, saúde, proteção integral e promoção da cidadania.
O principal objetivo é proporcionar uma compreensão diferenciada das questões comportamentais em áreas de vulnerabilidade social promovendo o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes.A CBF Social estimula e capacita lideranças das federações, entidades governamentais e comunidades, para auxiliar na formação de crianças e jovens para a vida.

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Leonel Ximenes

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Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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