Serra terá escolinhas de futebol em parceria com a CBF

Alunos da rede municipal de ensino da Serra vão poder participar, nas horas de intervalo das aulas, de escolinhas de futebol
com a marca e a experiência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), por meio do Projeto Gol do Brasil.
Pelo projeto, professores da rede municipal de ensino vão receber treinamentos e materiais para aplicar, na Serra
, os conceitos e metodologias da CBF. Os alunos, além de irem para campo, terão acompanhamento de assistência social, já que o objetivo do Gol do Brasil é desenvolver cidadania, evitar evasão escolar e proporcionar uma rede de oportunidades para profissionalização.
“Essa parceria vai promover mais saúde e gerar oportunidade, até porque vamos poder descobrir talentos e o futebol se mostra como uma oportunidade profissional. Além de profissionalizar os alunos, combateremos a evasão escolar e diminuiremos estatísticas de violência”, projeta o prefeito Sergio Vidigal
(PDT), que nesta quarta-feira (26) acertou a parceria com Eliana Mutchnik, coordenadora do projeto da Confederação.
O vice-presidente da Federação de Futebol do Estado, Geovani Silva, e o vice-prefeito Thiago Carreiro, que também é secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, também estiveram presentes na reunião de alinhamento. A expectativa é a de que o projeto comece a ser implementado em dois meses.
“A CBF vai ceder materiais, uniformes e ainda certificar os professores. E essa metodologia pode ser aplicada em outros projetos sociais da Serra, ela vai servir para estruturar outras iniciativas já existentes”, explica Thiago.
O Gol do Brasil tem como fundamento receber crianças e adolescentes de todo o país tendo a CBF como referência. O projeto aplica a metodologia chamada CBF Social, que utiliza o futebol como instrumento de mobilização para propiciar educação, saúde
, proteção integral e promoção da cidadania.
O principal objetivo é proporcionar uma compreensão diferenciada das questões comportamentais em áreas de vulnerabilidade social promovendo o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes.A CBF Social estimula e capacita lideranças das federações, entidades governamentais e comunidades, para auxiliar na formação de crianças e jovens para a vida.