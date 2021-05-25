Ex-secretária de Saúde da Serra, Sheila Cruz, foi exonerada nesta terçaf Crédito: Facebook/Sheila Cruz

A enfermeira Sheila Cruz foi exonerada do cargo de secretária Municipal da Saúde. No lugar dela, quem assume é Bernadete Coelho Xavier. Os decretos com as mudanças foram publicadas na edição desta terça-feira (25) do Diário Oficial do município.

A ex-chefe da pasta ocupava o posto desde janeiro deste ano, quando Sergio Vidigal (PDT) assumiu a administração da cidade. A enfermeira é a segunda a deixar o primeiro escalão do pedetista desde o início do mandato. Ainda em março, o economista Benoni Antônio Santos pediu exoneração do cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico.

Your browser does not support the audio element. Secretária de Saúde da Serra é a segunda exonerada na gestão de Vidigal

Segundo a prefeitura, ambas as mudanças no quadro seguiram criérios técnicos. Atores políticos e interlocutores das secretarias ouvidos pela reportagem, no entanto, apontam que as saídas foram motivadas por questões políticas.

Por meio de nota, a administração municipal afirma, sobre a saída de Sheila Cruz, que "a gestão respeita e considera muito o trabalho desenvolvido na Secretaria de Saúde durante este período, mas entende que o maior desafio de um gestor público, neste momento, é lidar com a pandemia. A gestão do prefeito Sergio Vidigal agradece o esforço da secretária, reconhece sua competência e respeita sua decisão", diz o texto.

Embora o posicionamento faça referência a uma "decisão" da ex-secretária, Sheila Cruz negou, por telefone, que tenha pedido para deixar a cadeira. "Não pedi para sair. Eu fui exonerada. Eu estava cumprindo meu papel na pasta e cumpri meu dever durante esses meses de gestão", afirmou.

Ainda assim, diz que não há qualquer desentendimento entre ela e a prefeitura. "Sou grata pela oportunidade. Minha interlocução sempre foi com o prefeito, nunca houve nenhuma rusga com a administração, sou muito grata a ele. Ele me ajudou, apoiou, tomou as decisões comigo de forma técnica. Não tenho nenhuma discordância, não", garantiu.

Enfermeira com mestrado em Saúde Coletiva pela Ufes e especialização em Gestão e Atenção à Saúde, Sheila afirma que vai voltar a atuar na Prefeitura de Vitória.

Já a saída de Benoni Antônio Santos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Serra teria sido mesmo uma decisão pessoal. Por telefone, o economista relatou que preferiu deixar da função porque "o que foi combinado com a administração municipal quando recebeu o convite para ocupar a pasta não foi cumprido".

Santos prefere não detalhar quais seriam esses acordos. Atores políticos e interlocutores da secretaria, no entanto, relatam que o pedido de demissão foi motivado por "falta de autonomia" para montar a equipe na secretaria. O economista afirma, apenas, que tinha como objetivo montar uma equipe técnica, usando sua experiência de gestão no mercado privado. "O acordo proposto não foi cumprido", disse.

No lugar dele, dois meses após a vacância do cargo, ainda responde interinamente Francisco de Assis Soares, que era adjunto na pasta.

Bernadete Coelho Xavier, que agora assume no lugar de Sheila Cruz, já foi secretária de Saúde em gestões passadas de Vidigal e ocupou o mesmo posto em Cariacica. Antes do convite para retornar à Prefeitura da Serra, ela estava em Aracruz, também à frente da Saúde.

A Prefeitura da cidade do Norte do Estado informou que Bernadete foi exonerada na última segunda-feira (24), a pedido, alegando "motivos familiares". No lugar dela, quem agora responde interinamente pela pasta é a subsecretária, Juliana Baiocco. A troca foi publicada no Diário Oficial.

A Gazeta conversou com atores políticos da Serra. Em condição de anonimato, eles afirmaram que nenhum secretário teve liberdade para nomear servidores comissionados. "Ninguém trabalha na Prefeitura da Serra sem passar pelo crivo da primeira-dama e do grupo político partidário do prefeito. Tiveram que nomear ex-vereadores e candidatos que perderam a eleição", disse um dos interlocutores da prefeitura ouvidos pela reportagem.

Na nota enviada, a Prefeitura da Serra ainda fala que "entende que o maior desafio de um gestor público, neste momento, é lidar com a pandemia". Questionada pela reportagem se trocar a titular da Saúde não poderia atrapalhar as ações de enfrentamento desenvolvidas pela secretaria, a assessoria informou que não daria informações além da nota enviada.