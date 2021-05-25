Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Primeiro escalão

Secretária de Saúde da Serra é a segunda exonerada na gestão de Vidigal

Prefeitura afirma que saída de Sheila Cruz é técnica, mas atores políticos do município afirmam que mudança é por critério político. Quem assume é ex-secretária de Aracruz, onde também houve troca

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 17:23

Ana Clara Morais

Ana Clara Morais

Publicado em 

25 mai 2021 às 17:23
Ex-secretária de Saúde da Serra, Sheila Cruz, foi exonerada nesta terçaf
Ex-secretária de Saúde da Serra, Sheila Cruz, foi exonerada nesta terçaf Crédito: Facebook/Sheila Cruz
A enfermeira Sheila Cruz foi exonerada do cargo de secretária Municipal da Saúde. No lugar dela, quem assume é  Bernadete Coelho Xavier. Os decretos com as mudanças foram publicadas na edição desta terça-feira (25) do Diário Oficial do município.
A ex-chefe da pasta ocupava o posto desde janeiro deste ano, quando Sergio Vidigal (PDT) assumiu a administração da cidade. A enfermeira é a segunda a deixar o primeiro escalão do pedetista desde o início do mandato. Ainda em março, o economista Benoni Antônio Santos pediu exoneração do cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico.
Secretária de Saúde da Serra é a segunda exonerada na gestão de Vidigal
Segundo a prefeitura, ambas as mudanças no quadro seguiram criérios técnicos. Atores políticos e interlocutores das secretarias ouvidos pela reportagem, no entanto, apontam que as saídas foram motivadas por questões políticas.
Por meio de nota, a administração municipal afirma, sobre a saída de Sheila Cruz, que "a gestão respeita e considera muito o trabalho desenvolvido na Secretaria de Saúde durante este período, mas entende que o maior desafio de um gestor público, neste momento, é lidar com a pandemia. A gestão do prefeito Sergio Vidigal agradece o esforço da secretária, reconhece sua competência e respeita sua decisão", diz o texto. 
Embora o posicionamento faça referência a uma "decisão" da ex-secretária, Sheila Cruz negou,  por telefone, que tenha pedido para deixar a cadeira. "Não pedi para sair. Eu fui exonerada. Eu estava cumprindo meu papel na pasta e cumpri meu dever durante esses meses de gestão", afirmou.
Ainda assim, diz que não há qualquer desentendimento entre ela e a prefeitura. "Sou grata pela oportunidade. Minha interlocução sempre foi com o prefeito, nunca houve nenhuma rusga com a administração, sou muito grata a ele. Ele me ajudou, apoiou, tomou as decisões comigo de forma técnica. Não tenho nenhuma discordância, não", garantiu.
Enfermeira com mestrado em Saúde Coletiva pela Ufes e especialização em Gestão e Atenção à Saúde, Sheila afirma que vai voltar a atuar na Prefeitura de Vitória.
Já a saída de Benoni Antônio Santos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Serra teria sido mesmo uma decisão pessoal. Por telefone, o economista relatou que preferiu deixar da função porque "o que foi combinado com a administração municipal quando recebeu o convite para ocupar a pasta não foi cumprido".
Santos prefere não detalhar quais seriam esses acordos. Atores políticos e interlocutores da secretaria, no entanto, relatam que o pedido de demissão foi motivado por "falta de autonomia" para montar a equipe na secretaria. O economista afirma, apenas, que tinha como objetivo montar uma equipe técnica, usando sua experiência de gestão no mercado privado. "O acordo proposto não foi cumprido", disse.
No lugar dele, dois meses após a vacância do cargo, ainda responde interinamente Francisco de Assis Soares, que era adjunto na pasta.

Veja Também

Câmara da Serra muda regimento e presidente pode acumular funções

Bernadete Coelho Xavier, que agora assume no lugar de Sheila Cruz, já foi secretária de Saúde em gestões passadas de Vidigal e ocupou o mesmo posto em Cariacica. Antes do convite para retornar à Prefeitura da Serra, ela estava em Aracruz, também à frente da Saúde. 
A Prefeitura da cidade do Norte do Estado informou que Bernadete foi exonerada na última segunda-feira (24), a pedido, alegando "motivos familiares". No lugar dela, quem agora responde interinamente pela pasta é a subsecretária, Juliana Baiocco. A troca foi publicada no Diário Oficial.

Veja Também

Auditoria aponta que Vidigal abasteceu carro 27 vezes em um único dia

A Gazeta conversou com atores políticos da Serra. Em condição de anonimato, eles afirmaram que nenhum secretário teve liberdade para nomear servidores comissionados. "Ninguém trabalha na Prefeitura da Serra sem passar pelo crivo da primeira-dama e do grupo político partidário do prefeito. Tiveram que nomear ex-vereadores e candidatos que perderam a eleição", disse um dos interlocutores da prefeitura ouvidos pela reportagem.
Em janeiro deste ano, logo após a posse de Vidigal, cinco ex-vereadores e mais de 11 políticos que participaram das eleições de 2020 haviam sido nomeadas para integrar a administração municipal serrana.

Veja Também

Prefeitos da Grande Vitória têm atuação tímida na promoção da quarentena

Na nota enviada, a Prefeitura da Serra ainda fala que "entende que o maior desafio de um gestor público, neste momento, é lidar com a pandemia". Questionada pela reportagem se trocar a titular da Saúde não poderia atrapalhar as ações de enfrentamento desenvolvidas pela secretaria, a assessoria informou que não daria informações além da nota enviada.
Um dos integrantes do Legislativo serrano lamentou a decisão de exonerar Sheila Cruz. "Conheço a Sheila, uma excelente secretária, com trajetória na política do SUS, ajudou a implantar a informatização do SUS em Vitória e exatamente veio para Serra para implantar o sistema de informatização, tão prometido na campanha do atual prefeito. Com certeza sua saída não foi por questões técnicas, mas infelizmente políticas", apontou.

LEIA MAIS SOBRE POLÍTICA NO ES

De louca a vagabunda: os ataques na internet às mulheres em mandato no ES

Secretária de Finanças é exonerada da Prefeitura de Vila Velha

Nenhuma prefeitura da Grande Vitória concluiu investigação de auxílio pago a servidores

Após 5 meses no cargo, secretária de Educação de Vila Velha é exonerada

Vereadores têm mandato cassado por fraude na cota de gênero no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Prefeitura da Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Frango de padaria: 6 receitas especiais para o almoço de domingo
Imagem de destaque
Ex-jogador do Estrela do Norte morre aos 28 anos em Cachoeiro
Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados