Secretária de Finanças é exonerada da Prefeitura de Vila Velha

Deusa Teles (de vestido listrado), com parte do secretariadode Vila Velha, o vice Victor Linhalis e o prefeito Arnaldinho Borgo Crédito: Divulgação/Assessoria de Imprensa

Deusa Teles foi exonerada do cargo, a pedido, na segunda-feira (17). Teles estava no cargo desde o dia 1º de janeiro deste ano, quando Arnaldinho Borgo (Podemos) tomou posse como prefeito. Secretária de Finanças da Prefeitura de Vila Velha foi exonerada do cargo, a pedido, na segunda-feira (17). Teles estava no cargo desde o dia 1º de janeiro deste ano, quando Arnaldinho Borgo (Podemos) tomou posse como prefeito.

Indicação pessoal de Gilson Daniel (Podemos), presidente da sigla de Arnaldinho e atual secretário de Governo de Renato Casagrande (PSB), a advogada e contadora integrou a equipe de transição do prefeito e foi anunciada como titular da pasta de Finanças ainda em dezembro do ano passado. Gilson Daniel coordenou as equipes de transição de Vila Velha e de Cariacica.

Segundo a prefeitura, a exoneração foi a pedido da advogada, "por motivos pessoais e novos desafios profissionais". "Doutora Deusa é servidora de carreira do Sebrae e entregou a Secretaria de Finanças sua dedicação para organização estrutural, novo padrão de atendimento, modernidade e praticamente erradicou a morosidade e burocracia que travavam a arrecadação do município", diz a nota enviada pela assessoria.

A ex-secretária afirmou, por telefone, que o Sebrae enviou um requerimento para que ela retornasse ao cargo de analista. "E também foi um interesse meu, porque o cargo de secretária me veda a advocacia. Por uma questão de carreira eu preferi direcionar minha decisão dessa forma. Essa é a única verdade", sustenta, negando qualquer rusga com a administração municipal.

Antes de assumir o posto em Vila Velha, Deusa passou por cargos no governo estadual e na Prefeitura de Viana, durante o mandato de Gilson Daniel.