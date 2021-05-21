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Secretária de Finanças é exonerada da Prefeitura de Vila Velha

Deusa Teles é a segunda integrante do alto escalão da administração da cidade a pedir demissão, após cinco meses no cargo

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 20:47

Ana Clara Morais

Ana Clara Morais

Publicado em 

21 mai 2021 às 20:47
Anúncio feito nesta quarta-feira (30)
Deusa Teles (de vestido listrado), com parte do secretariadode Vila Velha, o vice Victor Linhalis e o prefeito Arnaldinho Borgo Crédito: Divulgação/Assessoria de Imprensa
Secretária de Finanças da Prefeitura de Vila Velha, Deusa Teles foi exonerada do cargo, a pedido, na segunda-feira (17). Teles estava no cargo desde o dia 1º de janeiro deste ano, quando Arnaldinho Borgo (Podemos) tomou posse como prefeito.
Ela é a segunda pessoa do alto escalão da administração da cidade a deixar o cargo em menos de uma semana. Na semana passada, Fabiana Kuark também pediu demissão do cargo de secretária de Educação
Indicação pessoal de Gilson Daniel (Podemos), presidente da sigla de Arnaldinho e atual secretário de Governo de Renato Casagrande (PSB), a advogada e contadora integrou a equipe de transição do prefeito e foi anunciada como titular da pasta de Finanças ainda em dezembro do ano passado. Gilson Daniel coordenou as equipes de transição de Vila Velha e de Cariacica.
Segundo a prefeitura, a exoneração foi a pedido da advogada, "por motivos pessoais e novos desafios profissionais". "Doutora Deusa é servidora de carreira do Sebrae e entregou a Secretaria de Finanças sua dedicação para organização estrutural, novo padrão de atendimento, modernidade e praticamente erradicou a morosidade e burocracia que travavam a arrecadação do município", diz a nota enviada pela assessoria.
A ex-secretária afirmou, por telefone, que o Sebrae enviou um requerimento para que ela retornasse ao cargo de analista. "E também foi um interesse meu, porque o cargo de secretária me veda a advocacia. Por uma questão de carreira eu preferi direcionar minha decisão dessa forma. Essa é a única verdade", sustenta, negando qualquer rusga com a administração municipal.

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Antes de assumir o posto em Vila Velha, Deusa passou por cargos no governo estadual e na Prefeitura de Viana, durante o mandato de Gilson Daniel.
No lugar dela, assumiu interinamente a subsecretária de Finanças, Adinalva Maria da Silva Prates, que também possui uma trajetória na administração pública, tendo passado pela Prefeitura de Viana e de Vila Velha durante o mandato de Rodney Miranda (Republicanos).

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