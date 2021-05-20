Fiscalização ambiental resgata 43 filhotes de jiboia em sítio na Serra

A fiscalização ambiental da Serra resgatou, entre terça (18) e quarta-feira (19), 43 filhotes de cobra, da espécie jiboia, em um sítio particular, localizado na Avenida Augusto Ruschi, em Balneário de Carapebus. De acordo com informações da prefeitura, o morador do local, ao constatar a presença dos animais, acionou a fiscalização.
Parte das cobras resgatadas foram devolvidas ao habitat natural, nas proximidades da lagoa Jacuném. Já algumas precisaram ser destinadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Barcelona. O local pertence ao Ibama. Lá, eles recebem cuidados veterinários, são recuperados e reintroduzidos em seu habitat natural.
O RESGATE
“É um local de preservação ambiental e o morador nos acionou para fazer o resgate. O aparecimento desses animais é normal nestes ambientes. Não havia nenhuma irregularidade”, afirmou o auditor fiscal de atividade urbana de meio ambiente, Ronaldo Freire.
DENÚNCIAS
Os moradores que encontrarem animais silvestres devem acionar a equipe de resgate pelo telefone (27) 99951-2321. De terça-feira a domingo é possível fazer contato das 8h às 0h. Já na segunda-feira, das 8h às 17h.