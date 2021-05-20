Fiscalização ambiental resgata 43 filhotes de jiboia em sítio na Serra

Filhotes de jiboia resgatados na Serra Crédito: Edson Reis/Secom-PMS

A fiscalização ambiental da Serra resgatou, entre terça (18) e quarta-feira (19), 43 filhotes de cobra, da espécie jiboia, em um sítio particular, localizado na Avenida Augusto Ruschi, em Balneário de Carapebus. De acordo com informações da prefeitura, o morador do local, ao constatar a presença dos animais, acionou a fiscalização.

Parte das cobras resgatadas foram devolvidas ao habitat natural, nas proximidades da lagoa Jacuném. Já algumas precisaram ser destinadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Barcelona. O local pertence ao Ibama. Lá, eles recebem cuidados veterinários, são recuperados e reintroduzidos em seu habitat natural.

O RESGATE

“É um local de preservação ambiental e o morador nos acionou para fazer o resgate. O aparecimento desses animais é normal nestes ambientes. Não havia nenhuma irregularidade”, afirmou o auditor fiscal de atividade urbana de meio ambiente, Ronaldo Freire.

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