Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cultura

Estátua histórica de Chico Prego, na Serra, é restaurada por R$ 14 mil

Após os trabalhos de recuperação e revitalização, imagem do mártir da Insurreição de Queimado ficará com cerca de 6 metros de altura

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 12:49

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

04 mai 2021 às 12:49
A estátua de Chico Prego fica na Praça Almirante Tamandaré, na Serra
A estátua de Chico Prego fica na Praça Almirante Tamandaré, na Serra Crédito: Everton Nunes/Prefeitura da Serra
A estátua de Chico Prego, na Praça Almirante Tamandaré, na Serra, ficará de cara nova até o dia 20 deste mês. Com avarias em alguns detalhes, a escultura está sendo restaurada desde o último sábado (1). A expectativa é que a imagem, que foi feita em 2006 com concreto tratado, seja toda recuperada e ainda ganhe uma espécie de pedestal para deixá-la mais alta. 
Para isso, uma pedra ornamental foi colocada na base da escultura, o que fará o ponto turístico ficar com aproximadamente 6 metros de altura, como conta o secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Serra, Thiago Carreiro. Ao todo, foram gastos R$ 14,3 mil com as obras.
“Os dedos da estátua e alguns outros detalhes estavam danificados e dentro de uns 15 dias já deve estar tudo pronto. A elevação da escultura também é um ponto positivo dessa obra, porque o ponto terá mais destaque para quem passa pelo local a partir de agora. Todo o dinheiro que pagou o artista que fez essa revitalização veio da Lei Aldir Blanc e foi repassado no fim do ano passado. Até por isso, a obra, propriamente dita, já está em fase final”, pontua.
O artista plástico que venceu o edital da Aldir Blanc para realizar a reforma foi o mesmo que criou a escultura, lá em 2006, desde quando ela enfeita a praça da cidade. Tute, artista responsável pela obra, se disse muito feliz em poder participar do projeto. “Principalmente porque vamos conseguir colocar ela na pedra, como constava na origem. A estátua estava precisando desse restauro em virtude da ação do tempo. O projeto é muito importante”, destacou em fala so site da Prefeitura da Serra.
O secretário não só reconhece a importância de quem a imagem representa – Chico Prego – como exalta o trabalho geral dos artesãos da Serra. “O Chico Prego foi um herói nacional, acho que todo mundo concorda com isso. E ter essa imagem que o representa é superimportante para nós e para a comunidade. E ter sido um artista autodidata que tanto o confeccionou quanto o está restaurando agora é de uma representatividade absurda. Ficamos muito felizes e estamos contentes com o que esperamos do resultado dessa mudança na estátua”, finaliza.

QUEM FOI CHICO PREGO?

Chico Prego é um dos principais personagens da Insurreição de Queimado, uma das maiores revoltas contra a escravidão que aconteceu no Espírito Santo, em 1849.
No mesmo ano, o Frei Gregório José da Maria Bene tinha prometido alforria (liberdade) aos escravizados que construíssem uma igreja na comunidade de São José do Queimado, onde até hoje existe o Sítio Histórico de Queimado.
Só que mesmo ao fim das obras, os escravos continuaram sem a liberdade concedida e, então, os 300 homens e mulheres que trabalharam no local decidiram se rebelar. Assim começou a Insurreição de Queimado, liderada por Chico Prego, João da Viúva e Eliziário Rangel.
"A estátua de Chico Prego representa bem os heróis de Queimado, uma história rica que merece ser contada e que criou heróis, como ele próprio, que são motivo de orgulho, sobretudo, para quem é e mora na Serra "
Thiago Carreiro - Secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Serra
Na ocasião, até tropas do Rio de Janeiro tiveram que ser enviadas ao Espírito Santo para conter a revolta tamanha sua proporção. Ao final, os rebelados foram presos e julgados. Chico Prego, especificamente, foi condenado e enforcado em 11 de janeiro de 1850.

Veja Também

Estátua some da Praia do Netuno, em Guarapari

Branca ou negra? A mudança na estátua de Iemanjá em Vitória

O que significa a derrubada de estátuas para a História?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Cultura espírito santo governo federal Prefeitura da Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 1ª Reunião da Mobilização Progressista Global, realizado na Feira de Barcelona.
Países que criaram a ONU para garantir a paz viraram senhores da guerra, diz Lula
Imagem de destaque
'Estou em modo sobrevivência': por que ter trabalho na Argentina não é seguro contra pobreza
Imagem de destaque
O que faz de Terence Tao 'o melhor matemático vivo do mundo'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados