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Estátua some da Praia do Netuno, em Guarapari

Segundo a prefeitura, os relatos foram de que, na noite passada, houve uma movimentação na pedra onde ficava a estátua. Moradores escutaram barulho de marteladas

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 16:38

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

27 abr 2021 às 16:38
Estátua de Netuno, Deus grego do oceano, foi retirada da p
Estátua de Netuno, deus do oceano, foi retirada da praia em Guarapari Crédito: Victor Erlacher | @vitoclicks / Ramon Belga | Belga Produções

Correção

27/04/2021 - 5:10
O presidente da associação de moradores do bairro Enseada Azul afirmou que a região onde a Praia do Netuno está era conhecida como "Prainha de Muquiçaba". O título anterior afirmava equivocadamente que a estátua ficava na Praia de Muquiçaba. Houve confusão entre as duas praias diferentes de Guarapari. O título foi alterado. 
A Praia do Netuno, localizada entre a Praia da Cerca, o condomínio Aldeia da Praia e as Três Praias, em Guarapari, na Região Metropolitana do Espírito Santo, é bastante conhecida pela estátua do deus dos mares e oceanos na mitologia romana, que dá nome ao local. Nesta terça-feira (27), quem costuma passar por lá pôde perceber que o monumento sumiu da pedra onde ficava fixado, dentro do mar.
Estátua some da Praia do Netuno, em Guarapari
Um morador do município, que preferiu não se identificar, contou que todos os dias caminha pela região e, no dia anterior (26), passou pela praia e visualizou a estátua, como de costume. Já nesta terça-feira (27), pela manhã, foi diferente. A estátua havia sumido da pedra onde ficava. Ele fez um registro em vídeo do local. Assista abaixo.
O morador contou ainda que soube que o monumento foi retirado por uma família que mora próximo ao local, alegando o número elevado de turistas que estão frequentando a região para tirar fotos. A reportagem de A Gazeta questionou a Prefeitura Municipal de Guarapari sobre o assunto.

BARULHOS DE MARTELADA ARRANCANDO A ESTÁTUA

A Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec) informou que não se trata de um monumento do município. A estátua foi instalada no local por um morador do condomínio Aldeia da Praia, há alguns anos, não se sabe a data certa. 
Uma equipe da Setec esteve no local para apurar o ocorrido e conversar com moradores da região. A prefeitura diz que os relatos foram de que, na noite passada, houve uma movimentação na pedra onde ficava a estátua do deus Netuno. Os moradores informaram que escutaram marteladas que indicavam estarem arrancando a estátua.
A equipe da Setec foi informada por funcionários do condomínio Aldeia da Praia que muitas pessoas estavam buscando o local para utilização da praia e para tirar fotos com a estátua, inclusive muitos acabavam se machucando nas pedras.
Por se tratar de um bem particular instalado em espaço público, a Setec disse que está avaliando a situação e irá tomar as providências cabíveis ao município. Questionada sobre quais seriam essas providências, a prefeitura ainda não respondeu.

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