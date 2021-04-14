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Combate à pandemia

Hospital referência em Covid-19 na Serra ganha ambulância da CBF

Projeto Craques da Saúde fez doação de 27 ambulâncias a unidades do SUS em todos os estados do país. Uma ambulância foi entregue ao Hospital Dr. Jayme Santos Neves

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 18:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2021 às 18:49
Ambulância enviada pela CBF ao hospital da Serra
Ambulância enviada pela CBF ao hospital da Serra Crédito: Divulgação/Governo do ES
Espírito Santo ganhou mais uma ajuda no combate à pandemia contra a Covid-19. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) marcou um golaço ao promover o projeto "Craques da Saúde", que fez a doação de 27 ambulâncias a todos os estados do Brasil. E na tarde desta quarta-feira (14), uma ambulância foi entregue ao Hospital Dr. Jayme Santos Neves, que fica no município da Serra.
Hospital referência em Covid-19 na Serra ganha ambulância da CBF
O local é uma das unidades de referência para atendimento a pacientes com o novo Coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo. O Governador do Estado, Renato Casagrande, destacou a importância do hospital no tratamento dos capixabas. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), desde o início da pandemia, de março de 2020 até novembro do mesmo ano, foram realizadas 5.070 altas hospitalares, o que foi um dos critérios para o hospital ser o escolhido a receber a ambulância.
Ao lado do presidente da FES, Gustavo Vieira, o Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, recebeu ambulância da CBF
Ao lado do presidente da FES, Gustavo Vieira, o Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, recebeu ambulância da CBF Crédito: Divulgação/Governo do ES
- Estamos recebendo essa ambulância que a CBF está doando para os hospitais referências no tratamento da Covid-19 em todo o País. Aqui, o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves é nosso hospital referência e estará recebendo essa ambulância ainda hoje. Sabemos da necessidade de equipamentos neste momento de pandemia. Esta ambulância será fundamental agora e também no futuro, sendo muito bem-vinda - afirmou o governador em live feita nas redes sociais do governo.
O Presidente da Federação de Futebol (FES), Gustavo Vieira, estava acompanhado, na solenidade de entrega da ambulância, do Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano e também vice-presidente da CBF, Marcus Vicente. O mandatário do futebol no Estado ressaltou o caráter fundamental da doação para o auxílio no enfrentamento à doença que já matou quase 360 mil pessoas em todo o país.
- A gente agradece o empenho do Governo, do governador e de todos os trabalhadores do Hospital Dr. Jayme neste momento tão difícil que estamos vivendo. A Federação, em nome da Confederação Brasileira de Futebol, vem fazer essa importante doação nessa luta contra o Covid-19 em nosso Estado. Sabemos que será muito bem utilizada e ajudará a salvar muitas vidas - afirmou o dirigente na transmissão ao vivo da entrega do equipamento.

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