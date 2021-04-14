Ambulância enviada pela CBF ao hospital da Serra Crédito: Divulgação/Governo do ES

Espírito Santo ganhou mais uma ajuda no combate à pandemia contra a Covid-19 . A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) marcou um golaço ao promover o projeto "Craques da Saúde", que fez a doação de 27 ambulâncias a todos os estados do Brasil. E na tarde desta quarta-feira (14), uma ambulância foi entregue ao Hospital Dr. Jayme Santos Neves, que fica no município da Serra

Your browser does not support the audio element. Hospital referência em Covid-19 na Serra ganha ambulância da CBF

O local é uma das unidades de referência para atendimento a pacientes com o novo Coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo. O Governador do Estado, Renato Casagrande , destacou a importância do hospital no tratamento dos capixabas. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) , desde o início da pandemia, de março de 2020 até novembro do mesmo ano, foram realizadas 5.070 altas hospitalares, o que foi um dos critérios para o hospital ser o escolhido a receber a ambulância.

Ao lado do presidente da FES, Gustavo Vieira, o Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, recebeu ambulância da CBF Crédito: Divulgação/Governo do ES

- Estamos recebendo essa ambulância que a CBF está doando para os hospitais referências no tratamento da Covid-19 em todo o País. Aqui, o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves é nosso hospital referência e estará recebendo essa ambulância ainda hoje. Sabemos da necessidade de equipamentos neste momento de pandemia. Esta ambulância será fundamental agora e também no futuro, sendo muito bem-vinda - afirmou o governador em live feita nas redes sociais do governo.

O Presidente da Federação de Futebol (FES), Gustavo Vieira, estava acompanhado, na solenidade de entrega da ambulância, do Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano e também vice-presidente da CBF, Marcus Vicente. O mandatário do futebol no Estado ressaltou o caráter fundamental da doação para o auxílio no enfrentamento à doença que já matou quase 360 mil pessoas em todo o país.