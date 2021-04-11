Capixabão: Vitória vence clássico contra a Desportiva e mantém liderança

A 5ª rodada do Capixabão será iniciada na quarta-feira (14) com dois jogos Crédito: Marcela Delatorre

O clássico entre Vitória-ES e Desportiva Ferroviária realizado no Engenheiro Araripe neste domingo (11) fechou a 4ª rodada do Campeonato Capixaba 2021 . O time da Capital venceu por 2 a 0 e segue na ponta da tabela e com 100% de aproveitamento.

Os gols do jogo foram marcados pelo meia Edinho. No primeiro tempo, o camisa 20 completou de canhota um cruzamento de João Paulo. Já no segundo, ele cobrou uma falta no ângulo superior direito. A bola bateu no travessão e entrou.

Após o triunfo, o Vitória contabiliza 12 pontos, manteve a liderança da tabela e conta com 100% de aproveitamento. Já a Desportiva, com a segunda derrota consecutiva, segue com quatro pontos e na sexta colocação.

A primeira fase do Capixabão será retomada na quarta-feira (14) com os jogos da quinta rodada. Às 15h, o Vitória recebe o Rio Branco, no Salvador Costa. Mais tarde, às 19h, a Desportiva Ferroviária faz o clássico contra o Rio Branco, no Kleber Andrade.

OS RESULTADOS DA 4ª RODADA:

Rio Branco de Venda Nova 3 x 0 Real Noroeste

Pinheiros 0 x 3 São Mateus

Serra 1 x 2 Estrela do Norte

Vilavelhense 1 x 1 Rio Branco

Desportiva 0 X 2 Vitória-ES

Estádio Kleber Andrade é onde Desportiva e Rio Branco se enfrentarão no Capixabão Crédito: Ricardo Medeiros

JOGOS RETOMADOS

Por causa do agravamento da pandemia do novo coronavírus no Espírito Santo, a bola não rolava nos estádios capixabas desde o dia 16 de março. No entanto, na última quinta-feira (08), o governo do Estado publicou no Diário Oficial que estava "permitida a realização de treinos por profissionais do futebol e de jogos profissionais de campeonatos deste esporte no Espírito Santo".

A condição é de que a prática seja fechada ao público, e que os protocolos de testagem dos atletas e da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) sejam observados.

Dentre as medidas de proteção para o retorno seguro do Capixabão, a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) comunicou aos clubes, em reunião virtual ocorrida no início da última semana, o agendamento de nova bateria de testes Covid-19 do tipo RT-PCR que serão realizados em todos os atletas, comissão técnica e árbitros.