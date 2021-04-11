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VÍDEO: veja os gols que deram ao Flamengo o bi da Supercopa sobre o Palmeiras após 18 pênaltis

Na disputa por pênaltis, o Rubro-Negro conquistou a Supercopa do Brasil pela segunda vez...

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 14:39

LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2021 às 14:39
A tarde deste domingo foi marcante para o Flamengo, bicampeão da Supercopa do Brasil após derrotar o Palmeiras por 6 a 5 no pênaltis, após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar, no Estádio Mané Garrincha. Gabigol e Arrascaeta marcaram ao longo dos intensos e memoráveis 90 minutos, e Diego Alves, com três defesas, foi o protagonista na disputa de penais - 18, ao todo. Veja os lances de destaque no vídeo acima.
Com o título, o Flamengo leva ainda R$ 5 milhões de premiação, paga pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021

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