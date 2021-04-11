VÍDEO: veja os gols que deram ao Flamengo o bi da Supercopa sobre o Palmeiras após 18 pênaltis

A tarde deste domingo foi marcante para o Flamengo, bicampeão da Supercopa do Brasil após derrotar o Palmeiras por 6 a 5 no pênaltis, após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar, no Estádio Mané Garrincha. Gabigol e Arrascaeta marcaram ao longo dos intensos e memoráveis 90 minutos, e Diego Alves, com três defesas, foi o protagonista na disputa de penais - 18, ao todo. Veja os lances de destaque no vídeo acima.