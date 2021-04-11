Após título da Supercopa, João Gomes enaltece Flamengo: 'Sou privilegiado de jogar com esses craques'

Crédito: João Gomes no treino do Flamengo. Maarcelo Cortes / Flamengo

Na manhã deste domingo, o Flamengo se consagrou bicampeão da Supercopa do Brasil, em cima do Palmeiras, após o empate em 2 a 2 e a vitória nas penalidades. Um dos batedores do Rubro-Negro nas cobranças decisivas, João Gomes se mostrou emocionado com o título e enalteceu seus companheiros depois da conquista no Estádio Mané Garrincha. Vale ressaltar que esse é o segundo troféu - estava no plantel do Brasileirão 2020 - erguido pelo jovem de apenas 20 anos, que subiu aos profissionais no meio da última temporada.

> Simule os dois últimos jogos do Flamengo no Carioca- Muito feliz, cara. Mais um sonho realizado, sou privilegiado de jogar com esses craques, só tenho realmente a agradecer a Deus, espero continuar fazendo a minha história, neste clube que eu estou desde os oito anos - disse o volante.

Além disso, João Gomes fez questão de mostrar gratificação a sua família e, mais uma vez, apresentou felicidade de fazer parte do atual grupo do Flamengo. Para o atleta, o acolhimento do elenco foi essencial para estar conseguindo jogar e ajudar o Rubro-Negro a conquistar mais títulos.