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Após título da Supercopa, João Gomes enaltece Flamengo: 'Sou privilegiado de jogar com esses craques'

Jovem volante entrou no lugar de Diego, no segundo tempo, e ajudou o Flamengo a ser campeão após converter sua penalidade...

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 17:37

LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2021 às 17:37
Crédito: João Gomes no treino do Flamengo. Maarcelo Cortes / Flamengo
Na manhã deste domingo, o Flamengo se consagrou bicampeão da Supercopa do Brasil, em cima do Palmeiras, após o empate em 2 a 2 e a vitória nas penalidades. Um dos batedores do Rubro-Negro nas cobranças decisivas, João Gomes se mostrou emocionado com o título e enalteceu seus companheiros depois da conquista no Estádio Mané Garrincha. Vale ressaltar que esse é o segundo troféu - estava no plantel do Brasileirão 2020 - erguido pelo jovem de apenas 20 anos, que subiu aos profissionais no meio da última temporada.
> Simule os dois últimos jogos do Flamengo no Carioca- Muito feliz, cara. Mais um sonho realizado, sou privilegiado de jogar com esses craques, só tenho realmente a agradecer a Deus, espero continuar fazendo a minha história, neste clube que eu estou desde os oito anos - disse o volante.
Além disso, João Gomes fez questão de mostrar gratificação a sua família e, mais uma vez, apresentou felicidade de fazer parte do atual grupo do Flamengo. Para o atleta, o acolhimento do elenco foi essencial para estar conseguindo jogar e ajudar o Rubro-Negro a conquistar mais títulos.
- Queria agradecer também a minha mãe, meu pai e a todas as pessoas que acreditaram em mim e nunca desistiram. Muito obrigado, é só o começo. Agradeço também a este grupo que me acolheu muito bem, realmente só tenho a agradecer. Após a conquista do bicampeonato da Supercopa, o Flamengo volta suas atenções ao Campeonato Carioca. Assim, na próxima quarta-feira, às 21h (de Brasília), o Rubro-Negro enfrenta o Vasco, pela nona rodada do Estadual. Com 19 pontos, o clube da Gávea precisa da vitória para reassumir a liderança de forma isolada.

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