Veja os resultados da 4ª rodada na volta do Capixabão

A competição foi interrompida em março, dias após a terceira rodada. Neste sábado, oito times jogaram a quarta rodada - que se encerra no domingo com Desportiva e Vitória, no Engenheiro Araripe.

Com a vitória, o time de Venda Nova do Imigrante dorme na liderança. Caso o Vitória vença a Desportiva com uma diferença de dois ou mais gols, o Alvianil assume a primeira colocação. Pinheiros e Vilavelhense, ambos com 1 ponto, estão na zona de rebaixamento.