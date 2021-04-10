Veja os resultados da 4ª rodada na volta do Capixabão

A retomada do Capixabão aconteceu neste sábado (10) após algumas semanas sem bola rolando no Espírito Santo devido ao agravamento da pandemia de coronavírus. Na volta dos times aos gramados, ainda sem público nos estádios, o Rio Branco de Venda Nova do Imigrante manteve 100% de aproveitamento ao vencer o Real Noroeste. A quarta rodada também foi palco de uma novidade: São Mateus conseguiu a sua primeira vitória. O Estrela do Norte superou o Serra no Robertão, e Rio Branco e Vilavelhense empataram no Kleber Andrade.
A competição foi interrompida em março, dias após a terceira rodada. Neste sábado, oito times jogaram a quarta rodada - que se encerra no domingo com Desportiva e Vitória, no Engenheiro Araripe.
OS RESULTADOS DA 3ª RODADA:
- Rio Branco de Venda Nova 3 x 0 Real Noroeste
- Pinheiros 0 x 3 São Mateus
- Serra 1 x 2 Estrela do Norte
- Vilavelhense 1 x 1 Rio Branco
PARTIDA NO DOMINGO
- Desportiva x Vitória, no domingo (11), no Engenheiro Araripe
TABELA DO CAPIXABÃO
Com a vitória, o time de Venda Nova do Imigrante dorme na liderança. Caso o Vitória vença a Desportiva com uma diferença de dois ou mais gols, o Alvianil assume a primeira colocação. Pinheiros e Vilavelhense, ambos com 1 ponto, estão na zona de rebaixamento.