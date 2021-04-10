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Retomada do estadual

Veja os resultados da 4ª rodada na volta do Capixabão

A rodada reservou a primeira vitória do São Mateus na competição. Desportiva e Vitória jogam no domingo

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 20:42

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

10 abr 2021 às 20:42
Rio Branco de Venda Nova venceu todas as partidas do Capixabão até agora
Rio Branco de Venda Nova venceu todas as partidas do Capixabão até agora Crédito: Cid Fernandes/Rio Branco FC
A retomada do Capixabão aconteceu neste sábado (10) após algumas semanas sem bola rolando no Espírito Santo devido ao agravamento da pandemia de coronavírus. Na volta dos times aos gramados, ainda sem público nos estádios, o Rio Branco de Venda Nova do Imigrante manteve 100% de aproveitamento ao vencer o Real Noroeste. A quarta rodada também foi palco de uma novidade: São Mateus conseguiu a sua primeira vitória. O Estrela do Norte superou o Serra no Robertão, e Rio Branco e Vilavelhense empataram no Kleber Andrade.
A competição foi interrompida em março, dias após a terceira rodada. Neste sábado, oito times jogaram a quarta rodada - que se encerra no domingo com Desportiva e Vitória, no Engenheiro Araripe.

OS RESULTADOS DA 3ª RODADA:

  • Rio Branco de Venda Nova 3 x 0 Real Noroeste
  • Pinheiros 0 x 3 São Mateus
  • Serra 1 x 2 Estrela do Norte
  • Vilavelhense 1 x 1 Rio Branco
PARTIDA NO DOMINGO
  • Desportiva x Vitória, no domingo (11), no Engenheiro Araripe

TABELA DO CAPIXABÃO

Com a vitória, o time de Venda Nova do Imigrante dorme na liderança. Caso o Vitória vença a Desportiva com uma diferença de dois ou mais gols, o Alvianil assume a primeira colocação. Pinheiros e Vilavelhense, ambos com 1 ponto, estão na zona de rebaixamento.

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