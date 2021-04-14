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Capixaba é medalhista olímpico

Esquiva Falcão consegue patrocínio após mobilização na internet

O boxeador de 31 anos, entre um treino e outro, entrega mini pizzas feitas pela esposa em Vila Velha. O apoio financeiro será concedido por uma rede de lojas de departamento

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 18:13

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

14 abr 2021 às 18:13
O capixaba Esquiva Falcão
O capixaba Esquiva Falcão entrega mini pizzas entre um treino e outro Crédito: Reprodução Instagram
Dono de uma invencibilidade de 28 lutas, o boxeador capixaba Esquiva Falcão, assim como milhões de brasileiros, passou por momentos de dificuldades financeiras desde o início da pandemia, há pouco mais de um ano. A vitória para o medalhista olímpico veio nesta quarta-feira (14), quando ele conseguiu o tão esperado patrocínio. 
O pugilista foi a Santa Catarina fechar o acordo com a Havan, do empresário Luciano Hang. A campanha para que Esquiva tivesse um apoio movimentou as redes sociais nos últimos dias, com fãs pedindo que empresas o auxiliassem financeiramente. Nas redes sociais, o boxeador agradeceu: "Para nós nem o céu é o limite".
Esquiva Falcão consegue patrocínio após mobilização na internet
O capixaba mora em Vila Velha e até o anúncio do patrocínio vinha entregando mini pizzas na região. Esquiva chegou a colocar a medalha conquistada nas Olímpiadas de Londres, em 2012, à venda, mas desistiu do negócio.
O anúncio do patrocínio ocorreu por meio das redes sociais, onde Esquiva Falcão conseguiu a mobilização com a hashtag #PATROCINEMOESQUIVA.
A rede de loja de departamentos lembrou que o capixaba foi o primeiro boxeador brasileiro a conquistar uma medalha de prata nas Olimpíadas. "Quando eu comecei, pouca gente acreditava. Mas eu tinha um sonho: levar o nome do Brasil pra onde quer que eu fosse. Não foi fácil. Eu comecei do zero. Tive que lutar. Mas eu cheguei lá", diz o atleta em vídeo divulgado nesta quarta pela patrocinadora.

AGLOMERAÇÃO E POUCAS MÁSCARAS NO ANÚNCIO DO PATROCÍNIO

O anúncio ocorreu também de forma presencial, em Brusque, no Estado de Santa Catarina. Em uma da lojas do empresário Luciano Hang, Esquiva esteve diante de uma aglomeração de funcionários. Muitos deles estavam sem máscara de proteção contra a Covid-19.
Esquiva Falcão consegue patrocínio da Havan; anúncio ocorre em meio à aglomeração
Esquiva Falcão consegue patrocínio da Havan; anúncio ocorre em meio à aglomeração Crédito: Reprodução Instagram

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