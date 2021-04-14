Esquiva Falcão consegue patrocínio após mobilização na internet

Dono de uma invencibilidade de 28 lutas, o boxeador capixaba Esquiva Falcão, assim como milhões de brasileiros, passou por momentos de dificuldades financeiras desde o início da pandemia, há pouco mais de um ano. A vitória para o medalhista olímpico veio nesta quarta-feira (14), quando ele conseguiu o tão esperado patrocínio.

Nossa campanha deu certo! Obrigado a todos que me ajudaram. A Havan acreditou em mim! Estamos juntos @havanoficial ?? Para nós nem o céu é o limite! #PATROCINEMOESQUIVA pic.twitter.com/zXHK3VHpN1

A rede de loja de departamentos lembrou que o capixaba foi o primeiro boxeador brasileiro a conquistar uma medalha de prata nas Olimpíadas. "Quando eu comecei, pouca gente acreditava. Mas eu tinha um sonho: levar o nome do Brasil pra onde quer que eu fosse. Não foi fácil. Eu comecei do zero. Tive que lutar. Mas eu cheguei lá", diz o atleta em vídeo divulgado nesta quarta pela patrocinadora.