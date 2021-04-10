Italo Ferreira supera Medina e vence etapa do Mundial de surfe em Newcastle

Ítalo Ferreira vem surfando em altíssimo nível e agora também vai em busca de uma medalha olímpica Crédito: WSL/Cestari

Em mais uma disputa brasileira no Mundial de surfe, Italo Ferreira, 26, bateu Gabriel Medina, 27, para vencer a etapa de Newcastle, na Austrália, segunda da temporada 2021 da WSL (World Surf League).

Newcastle fica no estado de Nova Gales do Sul, a 160 km de Sydney, costa leste da Austrália.

Italo somou 14.94 nas suas duas melhores ondas da final deste sábado (10), contra 13.27 de Medina. Assim, o atleta do Rio Grande do Norte assumiu a liderança da temporada, com 16.085 pontos, deixando o paulista na segunda posição, com 15.600.

O evento de Newcastle foi marcado por um ótimo desempenho de mais surfistas brasileiros. Italo derrotou Filipe Toledo, 25, nas semifinais. Deivid Silva, 26, e Adriano de Souza, o Mineirinho, 34, avançaram até as quartas. Este último, campeão mundial em 2015, faz sua temporada de despedida do circuito.

Se não levou o título, Medina fez o aéreo mais impressionante da semana, que lhe deu uma nota 9.70 nas semifinais.

O havaiano John John Florence, vencedor da etapa inaugural da temporada, em Pipeline, ainda em dezembro de 2020, caiu cedo desta vez e foi para a terceira posição (11.330 pontos). Medina, que na ocasião perdeu para ele num duelo de bicampeões mundiais, agora soma dois vices na temporada.

O encontro entre Gabriel e Italo na decisão deste sábado repetiu a final de Pipeline em 2019, quando o potiguar derrotou o paulista e sagrou-se campeão mundial de forma inédita, e também a semifinal da etapa realizada na mesma praia do Havaí em dezembro, esta vencida pelo bicampeão mundial.

A havaiana Carissa Moore venceu entre as mulheres e assumiu a liderança, que era da australiana Tyler Wright até então.

O circuito ficou parado por mais de três meses porque duas etapas que seriam realizadas nos EUA no início do ano foram canceladas por conta da pandemia de Covid-19. Assim, a WSL optou por engatar uma sequência de quatro eventos entre abril e maio na Austrália, país bem-sucedido no combate ao coronavírus e com diversas opções de praias para a elite do esporte.

O retorno das competições foi realizado após os atletas cumprirem quarentena de 15 dias num hotel em Sydney na chegada ao país.

Nos ajustes realizados para a perna australiana ficaram fora do calendário as tradicionais etapas de Snapper Rocks e Bells Beach. Foi mantida a também tradicional disputa em Margaret River, e entraram no circuito três novos locais: Newcastle, Narrabeen e Rottnest Island.