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Nocaute na crise

Esquiva Falcão vira entregador de pizza para superar período sem lutas

Sem lutar desde fevereiro deste ano e sem um novo combate marcado por causa da pandemia do Covid-19, boxeador aproveita talento da esposa na cozinha para fazer uma renda extra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2020 às 10:53

Publicado em 23 de Maio de 2020 às 10:53

Esquiva Falcão está entregando pizzas em Vila Velha
Esquiva Falcão está entregando pizzas em Vila Velha Crédito: Acervo Pessoal
esporte mundial ainda ensaia um tímido retorno gradual às atividades, em meio à incerteza de uma vacina para frear a pandemia do novo coronavírus, que já matou mais de 300 mil pessoas em todo o planeta. Com a paralisação total das competições em diversas modalidades, os atletas buscam outras fontes de renda para se manter.
Em Vila Velha, o boxeador Esquiva Falcão virou entregador de pizza para driblar a crise. O medalhista olímpico nos Jogos de Londres, em 2012, e invicto no boxe profissional, desde 2014, está sem lutar desde fevereiro deste ano, quando venceu o argentino Jorge Daniel Miranda, e aproveita o talento da esposa na cozinha para faturar.
Esquiva falcão com a esposa Suelen e os filhos
Esquiva Falcão com a esposa Suelen e os filhos Crédito: Arquivo Pessoal
Suelen faz as mini-pizzas e Esquiva Falcão cuida das entregas, ambos seguindo todos os protocolos de higiene. Tudo começou quando o casal pediu uma pizza para comer com os filhos Juan e Luísa, de forma até despretensiosa. Mas a partir daí os dotes culinários da esposa do pugilista afloraram. O que começou como brincadeira virou uma nova fonte de renda.
"Um dia pedimos pizza aqui pra casa e minha esposa teve a ideia de fazer mini-pizza. Ficaram muito boas, melhores do que a que a gente estava comprando. Aí eu falei com ela pra gente fazer um delivery dessas pizzas que ela faz e começamos faz uns quatro, cinco dias. Nessa quarentena estamos nos protegendo muito, usando luva e máscara tanto na hora de fazer a pizza quanto pra entregar. O importante é se proteger".
"Anunciamos nos grupos do bairro e as pessoas começaram a gostar. Espalhamos por Vila Velha e estamos entregando até na Serra. Graças a Deus está dando certo. Minha esposa sempre quis trabalhar, mas não queria ficar longe das crianças. Então agora decidiu trabalhar de casa"
Esquiva Falcão - Boxeador
O atleta de 30 anos e que tem 18 nocautes na carreira, está tentando também, de forma criativa, nocautear os problemas financeiros advindos do Covid-19, que já fez mais de 20 mil vítimas fatais no Brasil. O lutador inclusive posa para fotos com os clientes quando é reconhecido.
"É diversão pura! As crianças ajudam Suelen na massa, eu também ajudo e sou entregador. Vou na casa das pessoas, às vezes eles me reconhecem, acham legal e tiram foto comigo. As pessoas estão gostando muito das mini-pizzas, e está um precinho muito barato", finaliza.

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Confira os valores das mini-pizzas

  • Unidade: R$ 3,50
  • Prato com seis unidades: R$ 15,00
  • Contato: Suelen Falcão (@Suhdelicias)
  • Telefone: (27) 99884-6635

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