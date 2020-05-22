Definição sobre reabertura de academias prevista para este sábado

As academias do Espírito Santo estão com as atividades suspensas há dois meses, devido à pandemia do novo coronavírus, e a decisão sobre a reabertura está prevista para este sábado (23). Este foi o prazo definido na semana passada para que o governo do Estado apresentasse um posicionamento em relação ao segmento, que prevê demissões e fechamento definitivo de estabelecimentos se o funcionamento não for liberado.
Havia uma expectativa de que o governador Renato Casagrande pudesse anunciar alguma medida para o setor ainda nesta sexta-feira (22), mas no pronunciamento do dia ele não se manifestou sobre o assunto. Na véspera, tinha ocorrido uma reunião do Executivo com representantes das academias, porém não houve entendimento entre as partes.
A proposta do governo, para liberar a abertura dos estabelecimentos, seria a de permitir apenas cinco pessoas por horário. A medida, no entanto, foi considerada inviável pela Associação das Academias de Ginástica do Espírito Santo (Acages).
A entidade, em nota, informou que as academias fizeram os investimentos necessários conforme orientação recebida do governo em reunião no último dia 11, mas, segundo a associação, o novo encontro colocou tudo a perder. "Isso, somado com a falta de acesso às linhas de crédito, aumentam a instabilidade e as incertezas do segmento. A previsão é de que 50% das academias sejam fechadas e a taxa de desemprego cresça".