Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Atividade proibida

Definição sobre reabertura de academias prevista para este sábado

Os estabelecimentos estão sem funcionar há dois meses e o segmento prevê demissões caso permaneça de portas fechadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 20:40

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 20:40

Coronavírus: Academias ficarão fechadas em Linhares
Caso as academias permaneçam fechadas, a previsão do setor é de demissão Crédito: Freepik
As academias do Espírito Santo estão com as atividades suspensas há dois meses, devido à pandemia do novo coronavírus, e a decisão sobre a reabertura está prevista para este sábado (23). Este foi o prazo definido na semana passada para que o governo do Estado apresentasse um posicionamento em relação ao segmento, que prevê demissões e fechamento definitivo de estabelecimentos se o funcionamento não for liberado. 
Havia uma expectativa de que o governador Renato Casagrande pudesse anunciar alguma medida para o setor ainda nesta sexta-feira (22), mas no pronunciamento do dia ele não se manifestou sobre o assunto. Na véspera, tinha ocorrido uma reunião do Executivo com representantes das academias, porém não houve entendimento entre as partes.

Veja Também

Número de casos de coronavírus mais que dobra em menos de 20 dias no ES

Nova matriz de risco: o que muda a partir de domingo no ES devido à Covid-19

A proposta do governo, para liberar a abertura dos estabelecimentos, seria a de permitir apenas cinco pessoas por horário. A medida, no entanto, foi considerada inviável pela Associação das Academias de Ginástica do Espírito Santo (Acages). 
A entidade, em nota, informou que as academias fizeram os investimentos necessários conforme orientação recebida do governo em reunião no último dia 11, mas, segundo a associação, o novo encontro colocou tudo a perder.  "Isso, somado com a falta de acesso às linhas de crédito, aumentam a instabilidade e as incertezas do segmento. A previsão é de que 50% das academias sejam fechadas e a taxa de desemprego cresça".

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Coronavírus: Barra de São Francisco decreta estado de calamidade pública

Número de casos de coronavírus mais que dobra em menos de 20 dias no ES

Covid-19: Cachoeiro ultrapassa Marataízes em número de casos

Pessoas com até 3 sintomas de gripe vão ficar 14 dias isoladas

Recorde: ES registra 34 mortes por Covid-19 em 24 horas. Já são 397 no total

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados