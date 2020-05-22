Definição sobre reabertura de academias prevista para este sábado

A entidade, em nota, informou que as academias fizeram os investimentos necessários conforme orientação recebida do governo em reunião no último dia 11, mas, segundo a associação, o novo encontro colocou tudo a perder. "Isso, somado com a falta de acesso às linhas de crédito, aumentam a instabilidade e as incertezas do segmento. A previsão é de que 50% das academias sejam fechadas e a taxa de desemprego cresça".