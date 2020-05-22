Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do ES

Covid-19: Cachoeiro ultrapassa Marataízes em número de casos

O número de casos confirmados em Cachoeiro chegou a 157, cinco a menos que a cidade vizinha, no Sul do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 19:01

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 19:01

Cachoeiro de Itapemirim-ES / Vista noturna do Rio Itapemirim
Cachoeiro de Itapemirim-ES / Vista noturna do Rio Itapemirim Crédito: Prefeitura de Cachoeiro/Divulgação
Cachoeiro de Itapemirim ultrapassou Marataízes em número de infectados pelo novo coronavírus, na Região Sul do Estado, nesta sexta-feira (22). Segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o número de casos confirmados em Cachoeiro chegou a 157, cinco a menos que a cidade vizinha.
O município de Cachoeiro de Itapemirim registrou 20 novos casos positivos da doença nas últimas 24h. Quatro pessoas na maior cidade do Sul do Estado já morreram. Por outro lado, o número de curados também aumentou, passou de 44 para 63.
Por conta do avanço dos casos, Cachoeiro passou a ser classificado na matriz de risco, elaborada pelo governo do Estado, no grau moderado para transmissão do novo coronavírus. Nesta sexta-feira (22) a prefeitura restringiu ainda mais as atividades do comércio. A partir de segunda-feira (25), os estabelecimentos comerciais, exceto os essenciais, aos sábados, poderão funcionar apenas com delivery.
De acordo com o índice de isolamento social divulgado pelo governo do Estado, Cachoeiro está abaixo da expectativa, que deveria ser de 70%. Na média, 43,12% da população da cidade de 200 mil habitantes não está respeitando as orientações das autoridades de saúde pública.

Veja Também

Quando o coronavírus transforma a estatística num rosto conhecido

A cada dez dias, coronavírus chega a mais 630 municípios

Já o balneário de Marataízes, que seguia há mais de uma semana liderando os casos na região Sul do Estado, com evolução rápida da transmissão do vírus, fechou esta sexta-feira, com 152 casos. O município litorâneo tem oito mortes registradas até o momento e 55 curados.
Para tentar frear a pandemia, a prefeitura também decretou medidas mais restritivas ao comércio e à população, como a proibição da permanência das pessoas nas ruas, praças, orlas e praias até o fim deste mês.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Funcionário é preso suspeito de furtar R$ 3 mil em mercadorias em Vila Velha
auto-upload
Ex-jogadora vira 1ª mulher a treinar um time nas grandes ligas europeias
Imagem de destaque
Morte de empresário da Praia do Costa: cinco vão a júri pelo crime

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados