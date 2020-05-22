Covid-19: Cachoeiro ultrapassa Marataízes em número de casos

Cachoeiro de Itapemirim-ES / Vista noturna do Rio Itapemirim Crédito: Prefeitura de Cachoeiro/Divulgação

O município de Cachoeiro de Itapemirim registrou 20 novos casos positivos da doença nas últimas 24h. Quatro pessoas na maior cidade do Sul do Estado já morreram. Por outro lado, o número de curados também aumentou, passou de 44 para 63.

Por conta do avanço dos casos, Cachoeiro passou a ser classificado na matriz de risco, elaborada pelo governo do Estado, no grau moderado para transmissão do novo coronavírus. Nesta sexta-feira (22) a prefeitura restringiu ainda mais as atividades do comércio. A partir de segunda-feira (25), os estabelecimentos comerciais, exceto os essenciais, aos sábados, poderão funcionar apenas com delivery.

De acordo com o índice de isolamento social divulgado pelo governo do Estado, Cachoeiro está abaixo da expectativa, que deveria ser de 70%. Na média, 43,12% da população da cidade de 200 mil habitantes não está respeitando as orientações das autoridades de saúde pública.

Já o balneário de Marataízes, que seguia há mais de uma semana liderando os casos na região Sul do Estado, com evolução rápida da transmissão do vírus, fechou esta sexta-feira, com 152 casos. O município litorâneo tem oito mortes registradas até o momento e 55 curados.