Boxeador capixaba Esquiva Falcão vence argentino por nocaute técnico

Esquiva Falcão segue invicto Crédito: Divulgação/Top Rank

O boxeador capixaba Esquiva Falcão venceu por nocaute técnico o argentino Jorge Daniel Miranda, na categoria peso-médio ( até 72,5kg), na madrugada deste domingo (1), na Arena de Lutas, em São Paulo . Foi a primeira noite de lutas do Boxing For You em 2020.

Esquiva massacrou Miranda desde o primeiro round. Foram vários golpes desde o início do confronto. Após quatro rounds de muita pressão do brasileiro, o argentino, já sem resistência após cair várias vezes, não aguentou e desistiu do combate. Com a vitória, o lutador capixaba se mantém invicto no boxe profissional e deve disputar o cinturão mundial Silver do WBC.

Esquiva Falcão durante luta com o argentino Jorge Miranda Crédito: Reprodução/Fox Sports

No ano passado, Esquiva Falcão e Miranda se enfrentaram em um combate de dez rounds, que foi decidido por pontos. Na ocasião, apesar de o brasileiro ter sido superior, o argentino resistiu até o fim.

Em suas redes sociais, o medalhista de prata em Londres-2012 comemorou a vitória agradecendo a Deus:

Esquiva volta ao Espírito Santo neste domingo (1), onde vai passar uns dias de descanso com a família. Depois retoma sua rotina de treinamentos na Califórnia, nos Estados Unidos, com o técnico Robert Garcia.

Agora e viajar para o Espírito Santo e descansar um pouco, também sou humano ? — Esquiva Falcao (@esquivafalcao) March 1, 2020

Veja o vídeo da luta: