Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Boxeador capixaba Esquiva Falcão vence argentino por nocaute técnico
Boxe profissional

Boxeador capixaba Esquiva Falcão vence argentino por nocaute técnico

Jorge Miranda desistiu ao fim do quarto round em luta na madrugada deste domingo (1), na Arena de Lutas, em São Paulo

Publicado em 01 de Março de 2020 às 09:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2020 às 09:41
Esquiva Falcão segue invicto Crédito: Divulgação/Top Rank
O boxeador capixaba Esquiva Falcão venceu por nocaute técnico o argentino Jorge Daniel Miranda, na categoria peso-médio ( até 72,5kg), na madrugada deste domingo (1), na Arena de Lutas, em São Paulo. Foi a primeira noite de lutas do Boxing For You em 2020. 
Esquiva massacrou Miranda desde o primeiro round. Foram vários golpes desde o início do confronto. Após quatro rounds de muita pressão do brasileiro, o argentino, já sem resistência após cair várias vezes, não aguentou e desistiu do combate. Com a vitória, o lutador capixaba se mantém invicto no boxe profissional e deve disputar o cinturão mundial Silver do WBC.
Esquiva Falcão durante luta com o argentino Jorge Miranda Crédito: Reprodução/Fox Sports
No ano passado, Esquiva Falcão e Miranda se enfrentaram em um combate de dez rounds, que foi decidido por pontos. Na ocasião, apesar de o brasileiro ter sido superior, o argentino resistiu até o fim.
Em suas redes sociais, o medalhista de prata em Londres-2012 comemorou a vitória agradecendo a Deus:
Ver essa foto no Instagram

Toda honra e glória seja dada a Deus!

Uma publicação compartilhada por Esquiva Falcão (@esquivafalcao) em

Esquiva volta ao Espírito Santo neste domingo (1), onde vai passar uns dias de descanso com a família. Depois retoma sua rotina de treinamentos na Califórnia, nos Estados Unidos, com o técnico Robert Garcia.
Veja o vídeo da luta:
(Com informações do Globoesporte.com, do Estadão e do Fox Sports)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Flavia Mara Araújo morreu em prova de triatlo
Triatleta brasileira morre durante etapa do Ironman no Texas, nos EUA
Imagem BBC Brasil
Não gosta de se exercitar? Talvez esteja fazendo isso no momento errado do dia
Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados