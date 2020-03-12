Capixaba Esquiva Falcão anuncia que quer vender medalha olímpica

O boxeador Esquiva Falcão usou sua conta no Twitter para anunciar que deseja vender a medalha de prata que conquistou nas Olimpíadas de Londres, em 2012. O valor estipulado pelo atleta de 30 anos é de 50 mil dólares e ele pretende doar 10% do valor para a caridade.

Esquiva deixou o boxe olímpico para se profissionalizar em 2013 e, desde então, busca conquistar o título mundial. Seu cartel conta com 26 vitórias, sendo 18 por nocaute, e nenhuma derrota. Em sua última luta, o capixaba venceu o argentino Jorge Miranda por nocaute técnico, no dia 1º de março. Esquiva está na disputa pelo cinturão de campeão internacional prata da categoria médio.