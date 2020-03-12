Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Capixaba Esquiva Falcão anuncia que quer vender medalha olímpica
Boxe

Capixaba Esquiva Falcão anuncia que quer vender medalha olímpica

Pugilista foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012 e deixou o boxe olímpico em 2013 para se profissionalizar

Publicado em 11 de Março de 2020 às 23:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 23:20
Esquiva Falcão anunciou que deseja vender sua medalha dos Jogos Olímpicos de 2012.  Crédito: Divulgação/Top Rank
O boxeador Esquiva Falcão usou sua conta no Twitter para anunciar que deseja vender a medalha de prata que conquistou nas Olimpíadas de Londres, em 2012. O valor estipulado pelo atleta de 30 anos é de 50 mil dólares e ele pretende doar 10% do valor para a caridade.
Esquiva deixou o boxe olímpico para se profissionalizar em 2013 e, desde então, busca conquistar o título mundial. Seu cartel conta com 26 vitórias, sendo 18 por nocaute, e nenhuma derrota. Em sua última luta, o capixaba venceu o argentino Jorge Miranda por nocaute técnico, no dia 1º de março. Esquiva está na disputa pelo cinturão de campeão internacional prata da categoria médio. 

Veja Também

Boxeador capixaba Esquiva Falcão vence argentino por nocaute técnico

Esquiva Falcão nocauteia Manny Woods e chega à 25ª vitória consecutiva

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados