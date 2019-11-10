Esquiva Falcão nocauteia Manny Woods e chega à 25ª vitória consecutiva

Na noite deste sábado (9), em Fresno, na Califórnia (EUA), o boxeador capixaba esquiva Falcão nocauteou o americano Manny Woods, em luta válida pela categoria peso-médio. Esquiva fez uma luta segura, foi dominante desde o início, e levou o adversário à lona aos 2 minutos e 16 segundos do terceiro assalto.
Aos 29 anos, Esquiva Falcão chega à 29ª vitória na carreira, com 17 nocautes e 25 triunfos consecutivos. Mais rápido e mais forte que o americano nativo da Flórida nesse sábado, Esquiva comemorou sua terceira vitória em 2019 e mais do que nunca, mira uma disputa de cinturão em 2020.
Instantes depois do final do combate, o responsável pela Top Rank, empresa que gerencia a carreira do brasileiro, divulgou que Esquiva deve lutar na China em fevereiro. Se obtiver outro triunfo, há expectativa de que ele lute por um cinturão mundial.