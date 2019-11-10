Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Esquiva Falcão nocauteia Manny Woods e chega à 25ª vitória consecutiva
Imparável

Esquiva Falcão nocauteia Manny Woods e chega à 25ª vitória consecutiva

Em Fresno, na Califórnia, boxeador capixaba derruba rival americano no terceiro assalto, se mantém invicto e se aproxima de uma disputa de cinturão em 2020
Publicado em 10 de Novembro de 2019 às 10:20

Esquiva Falcão venceu a 25ª luta no boxe profissional. Capixaba segue invicto Crédito: Divulgação/Top Rank
Na noite deste sábado (9), em Fresno, na Califórnia (EUA), o boxeador capixaba esquiva Falcão nocauteou o americano Manny Woods, em luta válida pela categoria peso-médio. Esquiva fez uma luta segura, foi dominante desde o início, e levou o adversário à lona aos 2 minutos e 16 segundos do terceiro assalto.

Aos 29 anos, Esquiva Falcão chega à 29ª vitória na carreira, com 17 nocautes e 25 triunfos consecutivos. Mais rápido e mais forte que o americano nativo da Flórida nesse sábado, Esquiva comemorou sua terceira vitória em 2019 e mais do que nunca, mira uma disputa de cinturão em 2020.
Instantes depois do final do combate, o responsável pela Top Rank, empresa que gerencia a carreira do brasileiro, divulgou que Esquiva deve lutar na China em fevereiro. Se obtiver outro triunfo, há expectativa de que ele lute por um cinturão mundial.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados