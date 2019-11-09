Jacaré vence luta contra a síndrome de burnout e vai forte para o UFC São Paulo

O Jan Blachowicz é um adversário duro e tenho que ficar esperto. Respeito ele. Mas ele também pode se dar mal. Tem que ficar ligado. Quando penso nessa luta me vejo finalizando ele. Vai ser uma luta boa. Estou muito motivado. É um adversário que está bem rankeado. Uma vitória vai me dar confiança. Tenho certeza que não vou decepcionar os torcedores.