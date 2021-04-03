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Esporte

Bolsa Atleta se torna recurso fundamental em meio à pandemia

Gerente de formação e rendimento da Secretaria de Esportes e Lazer, Bruno Malias destacou a importância desse investimento na manutenção da atividade dos atletas profissionais. Serão oferecidas 140 bolsas aos esportistas capixabas

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

03 abr 2021 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Atleta
Bolsa Atleta recebeu um investimento de R$ 2,2 milhões e vai oferecer 140 bolsas Crédito: PORNSAWAN/Freepik
Como diversos outros setores, o esporte ainda sofre com os prejuízos provocados pela pandemia da Covid-19. Manter as atividades e ainda conseguir renda se tornou um desafio para os atletas. Com a ausência de competições e empresas cortando verbas de patrocínio, cada dia em que o novo coronavírus impede o calendário esportivo de seguir sua programação traz ainda mais incertezas.
O impacto é sentido por todos os atletas. Desde os campeões olímpicos até os iniciantes. Mas uma boa notícia para os esportistas capixabas surgiu nos últimos dias. A Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport) anunciou o edital do Bolsa Atleta, que neste ano vai oferecer 140 bolsas.

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O programa teve um investimento de R$ 2,2 milhões a vai ofertar auxílio financeiro em quatro modalidades: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil). Gerente de formação e rendimento da Sespor, Bruno Malias destacou a importância do Bolsa Atleta.
“Existe uma questão social importante. São 140 atletas que serão beneficiados, continuarão treinando e defendendo o Espírito Santo nas competições que por ventura acontecerem em 2021. Os atletas fizeram por merecer, e a gente continua investindo recursos nos nossos ativos. É uma premiação pelos resultados que tiveram. Assim, a gente possibilita a manutenção da atividade deles como atletas profissionais.” 
Malias também destacou ainda que esse investimento movimenta a economia do Espírito Santo. “São 2,2 milhões que a gente investe indiretamente na nossa economia. Esse atleta vai pagar o profissional de educação física daqui, a loja de suplemento daqui, o restaurante, supermercado e locais que ele vai consumir são aqui do Espírito Santo. É um investimento na nossa economia”, frisou.

INSCRIÇÕES

Poderão pleitear o benefício oferecido pela Sesport, atletas nascidos no Espírito Santo e também atletas de outros Estados que comprovem residência no ES há, pelo menos, cinco anos e tenham resultados expressivos em competições disputadas em 2019. Para conferir o edital, os atletas podem acessar o site da secretaria. O prazo para o envio dos documentos necessários vai até o dia 16 de abril.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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