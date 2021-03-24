Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Basquete

Instituto Anderson Varejão recebe aporte de R$ 1 milhão via lei de incentivo

Recurso será repassado pela Vale por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. Projeto social que leva o nome do jogador capixaba vai ampliar suas atividades

Publicado em 24 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

24 mar 2021 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Instituto Anderson Varejão
Instituto Anderson Varejão recebeu aporte financeiro e vai ampliar as atividades Crédito: Instituto Anderson Varejão/Divulgação
Projeto que possui o objetivo de promover o conhecimento e incentivo à prática do basquete, bem como a inclusão social, e que carrega o nome de um dos principais jogadores de basquete do Brasil, o Instituto Anderson Varejão recebeu um aporte financeiro muito importante, principalmente neste período de pandemia do novo coronavírus.
O Instituto recebeu da Vale o valor de R$ 1 milhão. O recurso faz parte de uma quantia de R$ 6,5 milhões que a empresa destinou para Lei de Incentivo ao Esporte por meio de incentivo fiscal. O projeto social vai aplicar o aporte financeiro no núcleo de Vitória e permitirá a ampliação de suas atividades para um novo núcleo em Aracruz. Além desses municípios, a entidade atua em Linhares, Norte do Estado, e em Franca-SP.

Veja Também

Na história: com o capixaba Sandro Varejão, Vasco encarou um time da NBA

Coronavírus: Nos EUA, Anderson Varejão pede para pessoas ficarem em casa

O PROJETO

O total de 160 crianças e adolescentes de cada localidade do projeto terão aulas gratuitas de basquete em contra turno escolar, além de um acompanhamento de profissionais como, assistente social e pedagoga. Diante da pandemia, as atividades estão sendo realizadas de forma remota.
"O objetivo é a inclusão e a interação social, através de aulas de basquete proporcionando aos nossos alunos lazer e entretenimento. Visamos a formação cidadã, além das atividades físicas regulares trabalhamos com uma equipe multidisciplinar, e com elementos transversais variados que introduzem temas como: ética e moral, temas de relevância social (do meio ambiente, da saúde, da pluralidade cultural), e palestras com abordagem de riscos sociais: violência doméstica, prevenção às drogas, entre outras", diz João Marcelo Leite, diretor executivo do Instituto Anderson Varejão.

LEI DE INCENTIVO

governo do Estado anunciou na última sexta-feira (19) um pacote de socorro a empresas afetadas pela pandemia do novo coronavírus, que agora precisam respeitar às normas de quarentena de 14 dias. Entre as iniciativas, está também a criação da Lei de Incentivo à Cultura e ao Esporte. 
Em entrevista coletiva, o governador Renato Casagrande divulgou a proposta, que possibilitará que as empresas destinem parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido ao Estado para fomentar o esporte e a cultura. "Vamos mandar para a Assembleia Legislativa a Lei de Incentivo à Cultura e ao Esporte. Serão até R$ 10 milhões por ano para projetos de cada área. Os dois setores foram impactados com a pandemia, e o setor produtivo poderá destinar até R$ 10 milhões em projetos para a cultura e R$ 10 milhões para o esporte", pontuou o governador.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
O profissional de marketing na era da IA
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026
Editais e Avisos - 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados