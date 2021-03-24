Instituto Anderson Varejão recebe aporte de R$ 1 milhão via lei de incentivo

Instituto Anderson Varejão recebeu aporte financeiro e vai ampliar as atividades Crédito: Instituto Anderson Varejão/Divulgação

Projeto que possui o objetivo de promover o conhecimento e incentivo à prática do basquete, bem como a inclusão social, e que carrega o nome de um dos principais jogadores de basquete do Brasil, o Instituto Anderson Varejão recebeu um aporte financeiro muito importante, principalmente neste período de pandemia do novo coronavírus.

O Instituto recebeu da Vale o valor de R$ 1 milhão. O recurso faz parte de uma quantia de R$ 6,5 milhões que a empresa destinou para Lei de Incentivo ao Esporte por meio de incentivo fiscal. O projeto social vai aplicar o aporte financeiro no núcleo de Vitória e permitirá a ampliação de suas atividades para um novo núcleo em Aracruz. Além desses municípios, a entidade atua em Linhares, Norte do Estado, e em Franca-SP.

O PROJETO

O total de 160 crianças e adolescentes de cada localidade do projeto terão aulas gratuitas de basquete em contra turno escolar, além de um acompanhamento de profissionais como, assistente social e pedagoga. Diante da pandemia, as atividades estão sendo realizadas de forma remota.

"O objetivo é a inclusão e a interação social, através de aulas de basquete proporcionando aos nossos alunos lazer e entretenimento. Visamos a formação cidadã, além das atividades físicas regulares trabalhamos com uma equipe multidisciplinar, e com elementos transversais variados que introduzem temas como: ética e moral, temas de relevância social (do meio ambiente, da saúde, da pluralidade cultural), e palestras com abordagem de riscos sociais: violência doméstica, prevenção às drogas, entre outras", diz João Marcelo Leite, diretor executivo do Instituto Anderson Varejão.

LEI DE INCENTIVO

governo do Estado anunciou na última sexta-feira (19) um pacote de socorro a empresas afetadas pela pandemia do novo coronavírus , que agora precisam respeitar às normas de quarentena de 14 dias. Entre as iniciativas, está também a criação da Lei de Incentivo à Cultura e ao Esporte.