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Coronavírus: Nos EUA, Anderson Varejão pede para pessoas ficarem em casa

Capixaba relatou que não conseguiu acompanhar esposa em consulta e contou sua rotina nos últimos dias

Publicado em 24 de Março de 2020 às 20:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 20:25
Atleta da seleção brasileira de basquete, o capixaba Anderson Varejão fez um apelo para que as pessoas fiquem em casa e ajudem no combate ao coronavírus. Nesta terça-feira (24), dia em que os Jogos Olímpicos de Tóquio foram oficialmente adiados para 2021, o pivô, que vive em Cleveland, nos Estados Unidos, contou que não pôde nem acompanhar sua esposa, que está grávida, no hospital em uma consulta. Ele também relatou como sua rotina mudou após a pandemia.

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Atualmente, Anderson Varejão está sem clube porque decidiu acompanhar a gravidez da esposa de perto. Mesmo assim ele segue sendo convocado pela seleção brasileira de basquete. O capixaba estaria na lista do pré-olímpico mundial que seria disputado em junho na Croácia. 

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