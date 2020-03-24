Coronavírus: Nos EUA, Anderson Varejão pede para pessoas ficarem em casa

Atleta da seleção brasileira de basquete, o capixaba Anderson Varejão fez um apelo para que as pessoas fiquem em casa e ajudem no combate ao coronavírus. Nesta terça-feira (24), dia em que os Jogos Olímpicos de Tóquio foram oficialmente adiados para 2021, o pivô, que vive em Cleveland, nos Estados Unidos, contou que não pôde nem acompanhar sua esposa, que está grávida, no hospital em uma consulta. Ele também relatou como sua rotina mudou após a pandemia.