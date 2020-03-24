Presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro festeja adiamento dos Jogos de Tóquio

"Foi a decisão mais acertada. Realizar em 2021 é dar chance para que tenha o brilho que o Japão e o mundo merece. Acredito que o mundo estará em um momento de franca recuperação em meados do próximo ano. E acredito que os Jogos podem ser uma alavanca para recuperação do mundo. Tanto pelo ponto de vista econômico, como principalmente da autoestima dos povos, que necessitarão de muita força e resiliência para recolocar nossa sociedade nos trilhos", declarou ao Estado.