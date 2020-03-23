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Pandemia

Trump anuncia apoio ao Japão sobre o futuro dos Jogos Olímpicos de Tóquio

Trump se manifestou depois que primeiro ministro do Japão demonstrou nesta segunda-feira a sua disposição de discutir o adiamento dos Jogos

Publicado em 23 de Março de 2020 às 15:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 15:29
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump  Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, através das redes sociais, o seu apoio total ao primeiro ministro do Japão, Shinzo Abe, sobre o futuro da disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 por causa da pandemia do novo coronavírus, denominado Covid-19.
"Apoiamos qualquer decisão pois sabemos que estará correta. Seremos guiados pelos desejos do primeiro ministro Abe do Japão, um grande amigo dos Estados Unidos, e um homem que fez um trabalho magnífico na organização olímpica. Ele tomará a decisão certa", escreveu o presidente em sua conta do Twitter.
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Trump se manifestou depois que Abe demonstrou nesta segunda-feira a sua disposição de discutir o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, de acordo com o anúncio feito nas últimas horas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI).
"Se é muito difícil prosseguir com a organização da Olimpíada de acordo com o planejado, para priorizar o bem-estar dos atletas, será inevitável discutir a decisão de adiar as datas", disse o primeiro ministro japonês durante um discurso em uma sessão do Parlamento.
Abe respondeu à decisão tomada no último domingo pelo COI de se dar um período de quatro semanas para estudar se é possível ou não manter as datas programadas para a Olimpíada e, se não, decidir quando poderá ser disputada, tendo em vista a "piora" da crise mundial causada pelo vírus.
Além disso, Canadá e Austrália, dois países com forte peso olímpico, anunciaram que estão renunciando à participação no Jogos se estes não forem adiados.

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