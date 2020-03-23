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Covid-19

Boris Johnson diz que organizadores deveriam pensar em cancelar Olimpíadas

O primeiro ministro britânico expressou preocupação com a 'incerteza significativa' que os atletas estão enfrentando agora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 14:27

Publicado em 23 de Março de 2020 às 14:27

Boris Johnson, político britânico Crédito: Andrew Parsons/Parsons Media Ltd
Boris Johnson, primeiro ministro britânico, disse nesta segunda (23), por meio de seu porta-voz, que os organizadores deveriam "pensar em cancelar" as Olimpíadas de 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus.
"Queremos que o Comitê Olímpico Internacional tome uma decisão definitiva em breve para trazer clareza a todos os envolvidos", disse o porta-voz aos jornalistas.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Ele expressou preocupação com a "incerteza significativa" que os atletas estão enfrentando agora, acrescentando que "sua saúde e segurança, juntamente com a de fãs e oficiais de esportes que trabalham nos Jogos, devem ser absolutamente fundamentais".
No domingo (22), o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, abandonou o discurso que fez até a semana passada e, pela primeira vez, tratou o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio como uma opção que precisa ser considerada.
"Eu quero receber as Olimpíadas e Paraolimpíadas completamente, como prova de que o mundo superou o vírus, mas, neste momento, ele ainda afeta severamente a comunidade internacional. Mas, se for difícil fazer isso, temos de pensar primeiro nos atletas e tomar uma decisão sobre adiar ou não o evento", afirmou Abe.
A cidade de Tóquio registrou 16 casos oficiais do novo coronavírus em um único dia. O número é o maior registrado até agora na capital japonesa, que já conta com 154 pessoas infectadas com a covid-19.
Segundo informações do governo local, dois homens com mais de 70 anos estão entre os 16 diagnosticados e são considerados como casos graves.

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