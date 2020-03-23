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Coronavírus

Estado de emergência foi aprovado em Nova York e Washington

Em Nova York, quatro estações médicas serão inauguradas com mil leitos

Publicado em 23 de Março de 2020 às 07:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 07:37
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, constatou estado de emergência em Nova York, Califórnia e Washington. Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite deste domingo (22) um programa de ajuda aos Estados de Nova York, Califórnia e Washington, os mais afetados pela crise do novo coronavírus. Segundo o presidente americano, o reconhecimento de estado de emergência foi aprovado para Washington e Nova York. Trump também anunciou que o pedido de reconhecimento de estado de emergência na Califórnia foi recebido e deverá ser aprovado em breve, "possivelmente esta noite", disse.
De acordo com o presidente, serão inauguradas quatro estações médicas em Nova York com mil leitos no total, três estações em Washington com mil leitos e oito na Califórnia com dois mil leitos. Segundo o vice-presidente Mike Pense, "queremos estratégias que sejam executadas localmente" e "gerenciadas pelos Estados".
Trump disse ainda que equipamentos como máscaras, aventais e respiradores estão sendo entregues em Washington e Nova York. "Vamos produzir milhões de máscaras adicionais", disse. "Temos empresas trabalhando para ajudar na fabricação de equipamentos". Para o diretor de Política Comercial e de Fabricação dos Estados Unidos, Peter Navarro, "estamos vendo a maior mobilização da base industrial desde a 2ª Guerra Mundial".

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