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Olimpíadas

Jogos Olímpicos de Tóquio serão adiados, afirma governo japonês

Esta é a primeira vez que uma edição dos Jogos é adiada. Outras três foram canceladas (1916, 1940 e 1944), em razão das Guerras Mundiais

Publicado em 24 de Março de 2020 às 10:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 10:08
Imagem de laborátorio do coronavírus
Imagem de laboratório do coronavírus Crédito: CDC/ Unsplash
O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, afirmou nesta terça-feira (24) que os Jogos Olímpicos de Tóquio serão adiados para 2021. Ele conversou com o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, que teria concordado com a decisão provocada pela pandemia do coronavírus.
Pelo que havia sido estabelecido inicialmente, as competições teriam início em 22 de julho (com a cerimônia de abertura no dia 24) e se estenderiam até 9 de agosto, data prevista do encerramento.
Desde que a OMS (Organização Mundial de Saúde) passou a tratar como "pandemia" o surto de coronavírus, em 11 de março, eventos esportivos de todo o planeta vinham sendo paralisados. As principais competições do mundo foram interrompidas, sem prazo concreto para o retorno.
Havia alguma resistência, no entanto, por parte do COI, que até meados de março não via pressa para "decisões drásticas". A entidade presidida pelo alemão Thomas Bach mantinha a esperança de que a situação pudesse ser normalizada a tempo de a programação ser sustentada, algo que não se concretizou.
No dia 22 de março, o comitê admitiu pela primeira vez a possibilidade de adiamento e estabeleceu um prazo de quatro semanas para uma definição sobre o tema.
Além de toda a preocupação em relação à transmissão da doença Covid-19, havia muitas dúvidas sobre a preparação dos atletas e até sobre a classificação deles à Olimpíada. Estão abertas ainda muitas vagas nos Jogos de Tóquio, cujas definições sairiam em torneios seletivos ainda não realizados.

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De acordo com o COI, estão preenchidas 57% das vagas até agora. As outras 43% permanecem indefinidas e poderão ter seus critérios alterados nos próximos meses. Uma possibilidade ventilada antes da decisão sobre o adiamento foi utilizar rankings mundiais e resultados de competições finalizadas, como os Jogos Pan-Americanos.
Mesmo os esportistas que já têm classificação assegurada se viam em situação complicada, com limitações nos treinamentos.
A nadadora espanhola Mireia Belmonte, ouro nos Jogos de 2016, sem acesso às piscinas de seu país, afirmou que não seria possível "fazer um papel digno" caso o calendário inicial fosse mantido. No Brasil, o nadador Bruno Fratus também fez duras críticas enquanto o comitê sustentava a manutenção da data original dos Jogos.
Ao longo das últimas semanas, cada vez mais atletas e entidades, por exemplo os comitês olímpico e paraolímpico do Brasil, passaram a se posicionar pelo adiamento, que acabou sendo confirmado.

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