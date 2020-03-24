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Covid-19

Roche acelera produção de testes para coronavírus e de droga para tratamento

A empresa da Suíça está se mobilizando para auxiliar no combate ao coronavírus

Publicado em 24 de Março de 2020 às 07:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 07:47
Cientista estuda o novo coronavírus
Cientista estuda o novo coronavírus Crédito: Pixabay/ Pexels
A Roche Holding AG informou nesta terça-feira (24) que está trabalhando para acelerar a produção de uma droga que pode ser usada para tratar pacientes com o novo coronavírus, assim como de um teste de diagnóstico para a doença.
O grupo farmacêutico, que tem sede em Basileia, Suíça, disse prever um potencial aumento na demanda pela Acmera, que está na fase 3 de um estudo para avaliar sua segurança e eficácia em adultos hospitalizados com pneumonia causada pelo vírus.
A Roche disse que está se mobilizando para maximizar a produção da droga. A empresa também está acelerando a produção do teste conhecido como cobas(R) SARS-CoV-2, utilizado para identificar o coronavírus.
Por enquanto, a Roche alega estar sofrendo restrições limitadas a sua capacidade de entregar medicamentos em meio à pandemia.

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