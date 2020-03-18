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Coronavírus

Anvisa autoriza fabricação de álcool gel em farmácias de manipulação

O uso do álcool em gel é recomendado por autoridades sanitárias como forma de higienizar as mãos e objetos. Lavar as mãos também é recomendado pelo OMS

Publicado em 18 de Março de 2020 às 08:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 08:39
Mãos higienizadas com álcool em gel Crédito: Shutterstock
Para auxiliar no combate ao novo coronavírus, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a fabricação de álcool em gel em farmácias de manipulação, informou o órgão nessa terça-feira (17).
Com a decisão, essas farmácias "poderão preparar álcool etílico 70% (p/p), álcool etílico glicerinado 80%, álcool gel, álcool isopropílico glicerinado 75%, água oxigenada 10 volumes e digliconato de clorexidina 0,5%. Todas estas fórmulas são preparações antissépticas ou sanitizantes que podem ser utilizadas no combate ao coronavírus", disse em nota a agência.
Em fevereiro, quando foi confirmada a primeira infecção no Brasil, 1,2 milhão de unidades de álcool em gel haviam sido vendidas, segundo a Companhia Nacional do Álcool (CNA). Para dar conta da demanda, a entidade, maior fabricante brasileira de álcool em gel, vai elevar de 120 mil frascos de 400 gramas produzidos por mês, antes da epidemia de coronavírus, para mais de 6 milhões em março. A força de trabalho foi ampliada em cerca de 50% e a produção passou a ser ininterrupta.

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