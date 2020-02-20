Coronavírus: saiba as ações da Anvisa com pessoas que chegam da China

Entenda o que a Anvisa faz quando chegam pessoas da China no Brasil Crédito: Pixabay

Neste caso, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) , informou que a jovem passou por exames e garantiu que o resultado deu negativo para o coronavírus. As aulas foram retomadas normalmente, nesta quinta-feira (20).

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária  Anvisa, do Ministério da Saúde explica quais são os procedimentos realizados quando chega avião ou navio de áreas afetadas pelo Coronavírus e destaca que a definição atual de caso suspeito engloba tanto a origem da pessoa, como a apresentação de sintomas.

O trabalho da Anvisa nos pontos de entrada do Brasil tem três focos específicos. As equipes garantem a adoção das medidas preventivas para a comunidade aeroportuária e portuária, fazem com que os procedimentos de desinfecção e limpeza de aeronaves e navios sejam realizados corretamente e dão encaminhamento a pessoas que estejam manifestando sintomas.

O QUE ACONTECE COM CASOS SUSPEITOS EM NAVIOS OU AERONAVE:

AVIÃO

A aeronave pousa, mas não pode iniciar o desembarque.

A Anvisa aciona os órgãos responsáveis e vai a bordo em conjunto com o serviço médico e a vigilância do município onde fica o aeroporto para avaliar o paciente.

Se o médico descartar o caso a bordo, o desembarque dos passageiros é liberado.

Caso a suspeita seja mantida, o passageiro doente é removido para um hospital de referência local.

Todos os demais passageiros seguem para uma entrevista com a vigilância epidemiológica para que possam ser monitorados, caso a suspeita seja confirmada posteriormente.

A Anvisa monitora o trabalho de desinfecção da aeronave, descarte de resíduos e descarte de efluentes.

NAVIO

O navio não recebe autorização para operar e ninguém pode desembarcar.

A Anvisa e a vigilância epidemiológica sobem a bordo para inspecionar a embarcação e avaliar o paciente.

Caso a suspeita seja mantida, o passageiro ou tripulante é removido para um hospital de referência.

O navio não recebe a Livre Prática (autorização para operar) e a tripulação e os passageiros ficam impedidos de desembarcar.

Se o caso for confirmado, a Anvisa e a vigilância epidemiológica fazem uma avaliação sobre o procedimento com a tripulação e os passageiros que ficaram a bordo.

No caso de navios que já haviam iniciado a operação quando o caso suspeito apareceu, a Anvisa manda suspender os trabalhos no navio e os tripulantes devem ficar a bordo. Nesse caso, deve ser investigado se o tripulante suspeito já havia descido do navio para que a vigilância epidemiológica realize a investigação de possíveis contatos.