Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Coronavírus: saiba as ações da Anvisa com pessoas que chegam da China
Coronavírus

Coronavírus: saiba as ações da Anvisa com pessoas que chegam da China

A definição de um caso suspeito engloba tanto a origem da pessoa, como a apresentação de sintomas

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 15:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2020 às 15:04
Entenda o que a Anvisa faz quando chegam pessoas da China no Brasil Crédito: Pixabay
Com a proliferação do Coronavírus, muitos brasileiros ficam preocupados com a chegada de pessoas que passaram por países com casos confirmados da doença, principalmente, vindas da China. Nesta semana, o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, chegou a cancelar a aula de uma turma, porque uma estudante passou as férias na China e as famílias estavam apreensivas com a possibilidade de ela ter tido contato com o vírus.
Neste caso, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), informou que a jovem passou por exames e garantiu que o resultado deu negativo para o coronavírus. As aulas foram retomadas normalmente, nesta quinta-feira (20).
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária  Anvisa, do Ministério da Saúde explica quais são os procedimentos realizados quando chega avião ou navio de áreas afetadas pelo Coronavírus e destaca que a definição atual de caso suspeito engloba tanto a origem da pessoa, como a apresentação de sintomas.
O trabalho da Anvisa nos pontos de entrada do Brasil tem três focos específicos. As equipes garantem a adoção das medidas preventivas para a comunidade aeroportuária e portuária, fazem com que os procedimentos de desinfecção e limpeza de aeronaves e navios sejam realizados corretamente e dão encaminhamento a pessoas que estejam manifestando sintomas.

O QUE ACONTECE COM CASOS SUSPEITOS EM NAVIOS OU AERONAVE:

AVIÃO

  • A aeronave pousa, mas não pode iniciar o desembarque.
  • A Anvisa aciona os órgãos responsáveis e vai a bordo em conjunto com o serviço médico e a vigilância do município onde fica o aeroporto para avaliar o paciente.
  • Se o médico descartar o caso a bordo, o desembarque dos passageiros é liberado.
  • Caso a suspeita seja mantida, o passageiro doente é removido para um hospital de referência local.
  • Todos os demais passageiros seguem para uma entrevista com a vigilância epidemiológica para que possam ser monitorados, caso a suspeita seja confirmada posteriormente.
  • A Anvisa monitora o trabalho de desinfecção da aeronave, descarte de resíduos e descarte de efluentes.

NAVIO

  • O navio não recebe autorização para operar e ninguém pode desembarcar.
  • A Anvisa e a vigilância epidemiológica sobem a bordo para inspecionar a embarcação e avaliar o paciente.
  • Caso a suspeita seja mantida, o passageiro ou tripulante é removido para um hospital de referência.
  • O navio não recebe a Livre Prática (autorização para operar) e a tripulação e os passageiros ficam impedidos de desembarcar.
  • Se o caso for confirmado, a Anvisa e a vigilância epidemiológica fazem uma avaliação sobre o procedimento com a tripulação e os passageiros que ficaram a bordo.
No caso de navios que já haviam iniciado a operação quando o caso suspeito apareceu, a Anvisa manda suspender os trabalhos no navio e os tripulantes devem ficar a bordo. Nesse caso, deve ser investigado se o tripulante suspeito já havia descido do navio para que a vigilância epidemiológica realize a investigação de possíveis contatos.
Em todas as situações de casos suspeitos encaminhados para o serviço hospitalar, a confirmação ou descarte definitivo da suspeita é feita pelo serviço de saúde e pela vigilância epidemiológica.

Veja Também

Novos exames em brasileiros que vieram de Wuhan dão negativo para novo coronavírus

Brasil monitora cinco casos suspeitos do novo coronavírus

Medo, xenofobia e estigma envolvendo a epidemia de coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento
Pleno do TJES
Juiz acusado de liberar milhões com “rapidez incomum” será julgado no ES
Idalberto Moro será reconduzido ao cargo para o quadriênio 2026-2030
Já está definido o presidente da poderosa Federação do Comércio-ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados