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Coronavírus no Brasil

Brasil monitora cinco casos suspeitos do novo coronavírus

O boletim divulgado nesta terça-feira (18) traz dois casos a mais que o de segunda. Todos estiveram na China, mas nenhum deles na cidade de Wuhan, epicentro da doença

Publicado em 18 de Fevereiro de 2020 às 18:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2020 às 18:28
. Todos estiveram na China, mas nenhum deles na cidade de Wuhan Crédito: Pixabay
O Ministério da Saúde acompanha cinco casos de pacientes com suspeita de infecção pelo novo coronavírus, sendo uma criança de dois anos. O boletim divulgado nesta terça-feira (18) traz dois casos a mais que o de segunda. Todos estiveram na China, mas nenhum deles na cidade de Wuhan, epicentro da doença. As informações são da Agência Brasil.
?Entraram mais dois casos de São Paulo, então permanecem os dois de ontem e dois novos em São Paulo e o do Rio Grande do Sul permanece desde a semana passada?, disse em coletiva à imprensa o secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo.
Segundo o secretário, o paciente do Rio Grande do Sul foi testado para os vírus mais comuns, como H1N1, e os testes deram negativo. Agora, uma amostra está sendo enviada para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) para análise específica quanto ao novo coronavírus. Três dos pacientes ainda serão testados para vírus gripais.
Gabardo enfatizou que a mobilização para prevenir e conter o vírus continua pelo menos até o começo do inverno. ?Nós não vamos reduzir todas essas ações feitas, toda mobilizações feita antes da chegada do inverno, independentemente de até lá nós termos casos confirmados no Brasil?.

Repatriados

A pasta deve divulgar amanhã (19) o resultado dos exames dos brasileiros resgatados da China e dos tripulantes da Força Aérea Brasileira que estiveram envolvidos na ação. No total, 58 pessoas estão em quarentena na Base Aérea de Anápolis (GO) para descartar o risco de contaminação pela doença no Brasil.

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