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Novos casos

China tem 72.528 casos de coronavírus registrados, com 1.870 mortes, diz OMS

Em relação ao navio em quarentena na costa do Japão, a OMS afirmou que outros 99 passageiros foram diagnosticados com o vírus

Publicado em 18 de Fevereiro de 2020 às 16:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2020 às 16:03
Até o momento, são 25 países fora da China registrando a doença, com 804 casos e três mortes. Crédito: Pixabay
Organização Mundial da Saúde (OMS) informou nesta terça-feira (18) que foram registrados 72.528 casos de coronavírus na China, incluindo 1.870 mortes. Em coletiva de imprensa em Genebra, na Suíça, representantes da entidade informaram que, nas últimas 24h, na China foram diagnosticados clinicamente e/ou confirmados em laboratório 1.891 novos casos de infecção pelo vírus.
Em relação ao navio em quarentena na costa do Japão, a OMS afirmou que outros 99 passageiros foram diagnosticados com o vírus. "Nas últimas 24 horas, houve 110 novos casos de Covid-19 fora da China, incluindo 99 no navio de cruzeiro Diamond Princess", relatou o diretor-geral da Organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Até o momento, são 25 países fora da China registrando a doença, com 804 casos e três mortes. Há ainda 92 casos de coronavírus em 12 países com transmissão entre humanos, informou também a entidade.

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