Festival com sorvetes a preço promocional é atração em shopping

Fãs de gelatos e sorvetes na Grande Vitória têm mais um motivo para se refrescar com a guloseima: um festival totalmente dedicado a ela, com sobremesas a um preço único e passaporte que dá direito a prêmios. É o circuito I Love Gelato, que chega à sua segunda edição em quatro sorveterias do Shopping Vitória, na Enseada do Suá, até o dia 1º de março. Participam do evento Bacio di Latte, Coelhinho, Cremino e Freddo. Cada uma selecionou uma doçura que será vendida por R$ 14,90.
Os clientes que consumirem todas as sobremesas participantes e completarem o passaporte do circuito, ganharão cortesias como: casquinha Ciocchino pequena (na Bacio di Latte); 1 baguete na chapa, 1 café espresso e 1 gelato pequeno (na Cremino); Cubanito (na Freddo); e 1 taça (Kinder Bueno, Kit Kat ou Afogatto) + 20% de desconto em qualquer produto durante uma semana, a partir da apresentação do voucher (na Coelhinho). Cada passaporte completamente adesivado dá direito a um voucher de premiação, que deverão ser retirado no SAC do shopping, localizado no primeiro piso, próximo à entrada principal.
SOBREMESAS PARTICIPANTES
- Freddo Milkshake com calda e chantilly
- Coelhinho Banana Split (banana, duas bolas de gelato (sabores à escolha), chantilly, calda de chocolate, castanha de caju e cereja por cima)
- Cremino Petit gateau com duas bolas de gelato (sabores à escolha)
- Bacio di Latte Casquinha Ciocchino pequena
- CIRCUITO I LOVE GELATO 2020
- Quanto: R$ 14,90 (preço de cada sobremesa participante)
- Quando: até 1º de março, em quatro sorveterias do Shopping Vitória
- Onde: Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória
- Mais informações: (27) 3335-1000