Festival com sorvetes a preço promocional é atração em shopping

Fãs de gelatos e sorvetes na Grande Vitória têm mais um motivo para se refrescar com a guloseima: um festival totalmente dedicado a ela, com sobremesas a um preço único e passaporte que dá direito a prêmios. É o circuito I Love Gelato, que chega à sua segunda edição em quatro sorveterias do Shopping Vitória, na Enseada do Suá, até o dia 1º de março. Participam do evento Bacio di Latte, Coelhinho, Cremino e Freddo. Cada uma selecionou uma doçura que será vendida por R$ 14,90.