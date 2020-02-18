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Festival com sorvetes a preço promocional é atração em shopping

Circuito I Love Gelato 2020 reúne quatro gelaterias, que venderão sobremesas especiais com o valor único de R$ 14,90 até 1º de março, em Vitória

Publicado em 18 de Fevereiro de 2020 às 14:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2020 às 14:48
Petit gateau da gelateria Cremino Crédito: Ari Oliveira/Divulgação
Fãs de gelatos e sorvetes na Grande Vitória têm mais um motivo para se refrescar com a guloseima: um festival totalmente dedicado a ela, com sobremesas a um preço único e passaporte que dá direito a prêmios. É o circuito I Love Gelato, que chega à sua segunda edição em quatro sorveterias do Shopping Vitória, na Enseada do Suá, até o dia 1º de março. Participam do evento Bacio di Latte, Coelhinho, Cremino e Freddo. Cada uma selecionou uma doçura que será vendida por R$ 14,90.
Os clientes que consumirem todas as sobremesas participantes e completarem o passaporte do circuito, ganharão cortesias como:  casquinha Ciocchino pequena (na Bacio di Latte); 1 baguete na chapa, 1 café espresso e 1 gelato pequeno (na Cremino); Cubanito (na Freddo); e 1 taça (Kinder Bueno, Kit Kat ou Afogatto) + 20% de desconto em qualquer produto durante uma semana, a partir da apresentação do voucher (na Coelhinho).  Cada passaporte completamente adesivado dá direito a um voucher de premiação, que deverão ser retirado no SAC do shopping, localizado no primeiro piso, próximo à entrada principal.

SOBREMESAS PARTICIPANTES

  • Freddo  Milkshake com calda e chantilly
  • Coelhinho  Banana Split (banana, duas bolas de gelato (sabores à escolha), chantilly, calda de chocolate, castanha de caju e cereja por cima)
  • Cremino  Petit gateau com duas bolas de gelato (sabores à escolha)
  • Bacio di Latte  Casquinha Ciocchino pequena
  • CIRCUITO I LOVE GELATO 2020
  • Quanto: R$ 14,90 (preço de cada sobremesa participante)
  • Quando: até 1º de março, em quatro sorveterias do Shopping Vitória
  • Onde: Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória 
  • Mais informações: (27) 3335-1000

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