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Sul do ES

Aluna do Ifes volta da China, passa por exames e coronavírus é descartado no ES

Uma turma do Ifes em Cachoeiro de Itapemirim teve as aulas suspensas nesta quarta-feira (19) por causa da suspeita, mas serão retomadas nesta quinta (20)

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 08:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2020 às 08:49
Ifes de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação / Ifes
Aluna do Ifes volta da China, passa por exames e coronavírus é descartado no ES
Uma turma do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, teve as aulas suspensas nesta quarta-feira (19) por causa da suspeita de que uma estudante estivesse contaminada com coronavírus. A jovem voltou da China há pouco tempo, depois que a doença já havia começado a aparecer no país.
O caso foi encaminhado à Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), que informou que a jovem passou por exames e garantiu que o resultado deu negativo para o coronavírus.
A Superintendência Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim se reuniu com o Ifes e as aulas serão retomadas normalmente nesta quinta-feira (20). Veja, abaixo, as notas divulgadas pela instituição. 
Nota Ifes de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/Ifes
Nota do Ifes de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação / Ifes
Com informações da TV Gazeta Sul e do G1 ES

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