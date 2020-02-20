Ifes de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação / Ifes

Your browser does not support the audio element. Aluna do Ifes volta da China, passa por exames e coronavírus é descartado no ES

Uma turma do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, teve as aulas suspensas nesta quarta-feira (19) por causa da suspeita de que uma estudante estivesse contaminada com coronavírus. A jovem voltou da China há pouco tempo, depois que a doença já havia começado a aparecer no país.

O caso foi encaminhado à Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), que informou que a jovem passou por exames e garantiu que o resultado deu negativo para o coronavírus.

A Superintendência Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim se reuniu com o Ifes e as aulas serão retomadas normalmente nesta quinta-feira (20). Veja, abaixo, as notas divulgadas pela instituição.

Nota Ifes de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/Ifes

Nota do Ifes de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação / Ifes