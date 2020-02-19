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Coronavírus no Brasil

Novos exames em brasileiros que vieram de Wuhan dão negativo para novo coronavírus

Ao todo, foram coletadas amostras respiratórias de 34 pessoas que estavam na China e foram repatriadas e 24 médicos e tripulantes

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 17:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2020 às 17:53
A  recomendação da Organização Mundial de Saúde é que medidas de quarentena sejam adotadas por até 14 dias Crédito: Pixabay
Resultados de um segundo exame em brasileiros que vieram de Wuhan, epicentro da epidemia do novo coronavírus na China, deram negativo para infecção pelo vírus Sars-CoV-2.
Ao todo, foram coletadas amostras respiratórias de 34 pessoas que estavam na China e foram repatriadas e 24 médicos e tripulantes que participaram da operação para vinda do grupo.
As amostras foram submetidas a exames de RT-PCR, capazes de detectar uma possível infecção pelo vírus. Todos deram negativo. Desde o início da quarentena, nenhuma pessoa do grupo apresentou sintomas.
Segundo o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis, apesar dos resultados, o grupo deverá continuar em quarentena em um espaço reservado dentro da base aérea de Anápolis (GO) até o resultado de um terceiro exame.
A coleta para esse último teste deve ocorrer no sábado (22), quando o grupo completa 14 dias de isolamento.
Inicialmente, o ministério chegou a informar que avaliava transferir médicos e tripulantes para quarentena domiciliar devido ao uso de equipamentos de proteção individual durante a viagem e resultado negativo dos primeiros exames.
De acordo com Gabbardo, porém, o governo decidiu manter a orientação de quarentena conjunta em Anápolis por 18 dias.
Os novos resultados, no entanto, apontam que a probabilidade de infecção do grupo pelo novo coronavírus é baixa, afirma o diretor do departamento de vigilância de doenças transmissíveis do ministério, Julio Croda.
Segundo ele, dados sobre o novo vírus mostram que o tempo entre a infecção e o desenvolvimento de sintomas tem sido de cinco dias.
A recomendação da Organização Mundial de Saúde é que medidas de quarentena sejam adotadas por até 14 dias --o Brasil estendeu esse período para 18 dias.
"A coleta das amostras [para o segundo exame] foi realizada ao 10º dia [desde o embarque]. Com isso, ficamos mais tranquilos no sentido de que a probabilidade dessas pessoas desenvolverem uma infecção pelo novo coronavírus é baixa", disse Croda.
Cai para dois o número de suspeitas em investigação  Até o momento, o país não tem casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus.
Monitoramento do Ministério da Saúde aponta dois casos de suspeita de covid-19, nome pelo qual a doença tem sido chamada, ainda em investigação. Os casos são de pacientes do Rio Grande do Sul e São Paulo, que agora passam por exames.
Outros 48 casos que chegaram a ser contabilizados como suspeitos já foram descartados.
Destes, 20 deram positivo para vírus da gripe, como o influenza B e A, e 13 para outros vírus respiratórios mais frequentes no país.
Outros 15 tiveram resultado negativo para o novo coronavírus em exames específicos, mas não tiveram outro vírus detectado. Segundo Croda, a situação é comum em exames de quadros gripais. "Em geral, em cerca de 50% das síndromes gripais não conseguimos identificar o vírus específico", afirma.

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Brasil monitora cinco casos suspeitos do novo coronavírus

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