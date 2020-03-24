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Covid-19

Coreia do Sul dobra pacote de resgate para empresas afetadas por coronavírus

Medida vai envolver compras de bônus e concessão de empréstimos especiais

Publicado em 24 de Março de 2020 às 07:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 07:32
Máscaras são utilizadas no combate ao coronavírus na China
Máscaras são utilizadas no combate ao coronavírus Crédito: Macau Photo Agency/ Unsplash
O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, anunciou nesta terça-feira (24) que o governo dobrará seu pacote de resgate destinado a combater os efeitos adversos do coronavírus, para 100 trilhões de wons sul-coreanos (US$ 78,6 bilhões).
O plano emergencial tem o objetivo de auxiliar empresas que estejam sofrendo problemas de caixa devido à pandemia, e envolverá compras de bônus dessas companhias e concessão de empréstimos especiais.
Na semana passada, o governo sul-coreano havia prometido 50 trilhões de wons sul-coreanos em ajuda estatal para empresas, em sua maioria de pequeno porte. 

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