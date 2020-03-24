PMI composto da zona do euro cai à mínima recorde de 31,4 com coronavírus

Apenas o PMI de serviços do bloco recuou de 52,6 para a também mínima recorde de 28,4 no período. Neste caso, a projeção do mercado era de redução a 40.

Já o PMI industrial da zona do euro diminuiu de 49,2 em fevereiro para 44,8 em março, atingindo o menor patamar em 92 meses. Contudo, a previsão era de queda maior, a 40.