Bonner quebra protocolo na Globo e abre o jogo sobre coronavírus

O apresentador William Bonner Crédito: TV Globo/Reprodução

Antes de atualizar os espectadores sobre as novidades de Covid-19 , o marido de Natasha Dantas pediu calma e alertou os brasileiros sobre a real situação atual da propagação da doença.

"Antes de falar sobre as notícias de hoje, a gente vai fazer uma pausa, porque é muita informação o tempo todo sobre o coronavírus. Você já viu os destaques de hoje, e a gente vai fazer essa pausa primeiro para dizer simplesmente o que a gente fica repetindo um para o outro aqui: calma. Não dá para começar o JN de hoje sem pedir calma", começou Bonner.

Em seguida, continuou: "Mas olha o porquê dessa pausa. A gente precisa respirar, precisa entender que essa crise vai ter altos e baixos. Vai exigir sacríficos, mas no fim o Brasil e o mundo vão superar, apesar da aflição e dor que muitas famílias estão enfrentando".