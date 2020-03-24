Bonner quebra protocolo na Globo e abre o jogo sobre coronavírus

William Bonner decidiu quebrar o protocolo do "Jornal Nacional", na Globo, para falar sobre um assunto em torno da pandemia do novo coronavírus no telejornal de maior prestígio do Brasil. O recado foi ao ar nesta segunda (23).
Antes de atualizar os espectadores sobre as novidades de Covid-19, o marido de Natasha Dantas pediu calma e alertou os brasileiros sobre a real situação atual da propagação da doença.
"Antes de falar sobre as notícias de hoje, a gente vai fazer uma pausa, porque é muita informação o tempo todo sobre o coronavírus. Você já viu os destaques de hoje, e a gente vai fazer essa pausa primeiro para dizer simplesmente o que a gente fica repetindo um para o outro aqui: calma. Não dá para começar o JN de hoje sem pedir calma", começou Bonner.
Em seguida, continuou: "Mas olha o porquê dessa pausa. A gente precisa respirar, precisa entender que essa crise vai ter altos e baixos. Vai exigir sacríficos, mas no fim o Brasil e o mundo vão superar, apesar da aflição e dor que muitas famílias estão enfrentando".
Para o jornalista, o momento é de buscar informações e reconhecer os próprios limites: "Quando a Globo aumentou o tempo diário do jornalismo, foi para levar essa informação necessária sem correria. Você saber como agir para se proteger. E claro que a gente também tem medo de adoecer, aqui não tem super-herói, nem entre nós nem entre colegas de outras categorias".